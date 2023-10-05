Малыгина призналась в бисексуальности: Впервые в жизни я позволяю себе быть такой, какая есть

"Да, я бисексуальна. На пути к гармонии, когда вы готовы, Бог посылает нужного человека. И у меня есть любовь. Которая реальна, прекрасна и делает мир лучше. Казалось, об этом только написано в книгах, но это произошло в моей жизни. (...) Я уже в том возрасте, когда у меня уже нет сил все время прятаться от мира.

Я сделал все, что могла, но не готова идти на страдания, потому что не смогу чувствовать себя счастливой. От такого стресса я потеряла здоровье. Самое сложное – сказать самой себе "да". Я впервые в жизни позволяю себе быть тем, кто я есть? Тяжелая броня спадает. Становится легко дышать", - сказала Элина.

Ранее в интервью RUS TVNET Малыгина рассказала, что, на ее взгляд, должно быть в основе крепких отношений или брака, а также поделилась мнением относительно ЛГБТ+ вопросов в Латвии.

Больше читайте в издании журнала Santa от октября!