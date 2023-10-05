Новые участники местного реалити-шоу рассказали о гормонах роста, которые принимают их дети

"Когда у меня родился Руслан, уже в детском саду я заметила, что он совсем маленький. Так как все дети в одном возрасте почти одинаковые. Руслан сильно отличался, он был очень маленьким. Я обратилась к нашему семейному врачу с просьбой отправить нас к детскому эндокринологу, к конкретной докторке, которая занимается детскими гормонами роста".

После посещения врача Руслану были назначены различные обследования, во время которых было констатировано, что у него действительно нехватка гормонов роста и необходимо их принимать. Так как это был признанный диагноз, государство полностью оплатило эти процедуры.

Мама пошутила, что в ее детстве такие гормоны не были доступны, а если бы были - то вероятно она выросла бы выше.

Сын Руслан признает, что, по его мнению, гормоны пошли ему на пользу и он не видит в них ничего плохого и осложняющего, что могло бы мешать его будням. "Я вырос почти такой же как друзья, некоторых перерос. Это наращивает мышцы, дает энергию".

Хотя младший сын на камеру признался, что ему уколы не нравятся, хотя Ивита поспешила успокоить его, что обычно он их не чувствует.

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