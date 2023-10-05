Плесень в доме: как она может повлиять на здоровье и как с ней бороться?

"Плесень - это грибок, и как часть природы она окружает нас повсюду - она не причиняет вреда, пока не возникнут благоприятные условия для ее чрезмерного размножения, что в случае с плесенью означает достаточно влажную, теплую и непроветриваемую среду. Климат Латвии относительно влажный, и с наступлением более прохладной осенней погоды мы все реже открываем окна - в результате снижается вентиляция и скапливается влага, что может происходить как из-за каких-то проблем в доме, так и созданных мы сами, просто тем, что дышим, готовим еду, стираем и выполняем другие повседневные дела. Повышенная концентрация спор плесени в воздухе помещений представляет угрозу для здоровья человека - может вызывать заболевания органов дыхания, аллергические реакции, инфекции и оказывать токсическое действие", - поясняет фармацевт Apotheka.

Особенно опасна плесень для людей со склонностью к аллергии, хроническими заболеваниями и различными нарушениями иммунной системы, маленьких детей, беременных женщин и пожилых людей. Однако важным аспектом является продолжительность контакта, а поскольку мы обычно находимся в своих домах в течение длительного времени, плесень не следует игнорировать никто - независимо от возраста и состояния здоровья. Плесень отрицательно влияет на органы дыхания - дыхательные пути и легкие - и наиболее частыми проявлениями после контакта с ней могут быть кашель, чихание, хрипы, заложенность носа, насморк, а также она может оказывать негативное влияние на уже имеющиеся хронические респираторные заболевания. Также может возникнуть раздражение глаз, раздражение и сыпь на коже, головные боли, развитие астмы, обострение хронических заболеваний и других заболеваний. Если симптомы не выражены, можно обратиться за помощью к фармацевту в аптеке, который порекомендует подходящие препараты для лечения аллергии или антигистаминные препараты, однако рекомендуется также обратиться к семейному врачу, который оценит состояние здоровья. и при необходимости направит Вас к соответствующему специалисту.