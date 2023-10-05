Плесень в доме: как она может повлиять на здоровье и как с ней бороться?

Сырой, затхлый воздух, темные пятна в углах, запотевшие окна, постиранная одежда не сохнет - вот некоторые признаки, которые могут указывать на то, что с приходом осенней сырой погоды в жилище возвращается незваный гость - плесень.
Марите Шукеле, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, напоминает, что плесень нельзя игнорировать, это не только визуальный дискомфорт, но и угроза строительным конструкциям и, тем более, риск для здоровья.
"Плесень - это грибок, и как часть природы она окружает нас повсюду - она не причиняет вреда, пока не возникнут благоприятные условия для ее чрезмерного размножения, что в случае с плесенью означает достаточно влажную, теплую и непроветриваемую среду. Климат Латвии относительно влажный, и с наступлением более прохладной осенней погоды мы все реже открываем окна - в результате снижается вентиляция и скапливается влага, что может происходить как из-за каких-то проблем в доме, так и созданных мы сами, просто тем, что дышим, готовим еду, стираем и выполняем другие повседневные дела. Повышенная концентрация спор плесени в воздухе помещений представляет угрозу для здоровья человека - может вызывать заболевания органов дыхания, аллергические реакции, инфекции и оказывать токсическое действие", - поясняет фармацевт Apotheka.
Особенно опасна плесень для людей со склонностью к аллергии, хроническими заболеваниями и различными нарушениями иммунной системы, маленьких детей, беременных женщин и пожилых людей. Однако важным аспектом является продолжительность контакта, а поскольку мы обычно находимся в своих домах в течение длительного времени, плесень не следует игнорировать никто - независимо от возраста и состояния здоровья. Плесень отрицательно влияет на органы дыхания - дыхательные пути и легкие - и наиболее частыми проявлениями после контакта с ней могут быть кашель, чихание, хрипы, заложенность носа, насморк, а также она может оказывать негативное влияние на уже имеющиеся хронические респираторные заболевания. Также может возникнуть раздражение глаз, раздражение и сыпь на коже, головные боли, развитие астмы, обострение хронических заболеваний и других заболеваний. Если симптомы не выражены, можно обратиться за помощью к фармацевту в аптеке, который порекомендует подходящие препараты для лечения аллергии или антигистаминные препараты, однако рекомендуется также обратиться к семейному врачу, который оценит состояние здоровья. и при необходимости направит Вас к соответствующему специалисту.
Как бороться с плесенью?
- Устрани причину - это самое главное, иначе плесень может вернуться снова, и даже ремонт здесь не поможет. Должен быть найден источник избыточной влаги, найдены протекающие крыши и другие места протечки воды, очищены желоба, установлены соответствующие системы вентиляции и правильно отрегулирована вентиляция окон.
- Вычищай и просушивай - если плесени мало, ее можно очистить средствами бытовой химии, в том числе разбавленным хлорным отбеливателем, перекисью водорода (3-10% раствор), содовой водой (10 граммов соды на 1 литр воды), опрыскиванием уксусом или применением тальковых фунгицидов или противогрибковыми средствами. После обработки поверхность протирают и дают высохнуть. Для сушки можно включить кварцевую лампу на 10-15 минут. Если плесени много, специалисты по дезинфекции помогут устранить ее профессиональными средствами.
- Обеспечь вентиляцию - это один из самых простых способов снизить повышенную влажность в помещениях и высушить влажные поверхности с помощью движения воздуха. Воздухообмен должен обеспечиваться специальными вентиляционными системами или проветриванием. Проветривайте, открывая окно полностью, например, на минуту раз в час.
- Контролируй уровень влажности - следи за уровнем влажности в помещении, например, купив за несколько евро простой комнатный термометр с измерителем влажности. Уровень относительной влажности должен находиться в пределах 40-60% - при его повышении можно дополнительно установить осушитель воздуха. Также следует следить за тем, чтобы уровень влажности не был понижен, поскольку тогда воздух станет сухим, будет раздражать дыхательные пути и пересушивать слизистую оболочку.
- Регулируй отопление разумно - хотя к настоящему времени мы уже привыкли экономить на отоплении, недостаточный обогрев зданий является одной из причин развития плесени, поэтому необходимо следить за достаточной (желательно не ниже 16 градусов) температурой в помещениях, возможно, уже осенью необходимо иногда включать отопление и обогревать все помещения дома. Днем также рекомендуется держать шторы открытыми, позволяя солнечному теплу и свету проникать в интерьер - плесень не любит ультрафиолетовый спектр солнечных лучей.
- Освободись от пораженными плесенью вещей - ковры и другие мягкие материалы рекомендуется выбросить, так как нет гарантии, что удастся полностью уничтожить споры плесени на них. Также проверь цветочные горшки - достаточен ли дренаж и не поселилась ли в почве плесень. Часто используемую одежду плесень не успевает поразить, ей можно помочь стиркой при очень высоких температурах и желательно сушить в сушильной машине.
- Освободи место - мебель, придвинутая к стенам и в углах, препятствует потоку воздуха, создавая тем самым среду, благоприятную для образования плесени, поэтому оборудование рекомендуется размещать на расстоянии нескольких сантиметров от стены.
- Обрати внимание на привычки - по возможности постиранное белье суши на улице или в сушилке для белья; при наличии прихожей сложенную верхнюю одежду и зонт оставляют сушиться в нем; во время готовки включай вытяжку и закрывай кастрюли и сковородки крышками. Для лучшего воздухообмена дверь в помещении лучше держать открытой.
- Вовремя реагируй - даже и тогда, когда борьба с плесенью выиграна, рекомендуется позаботиться о доме, посмотреть, не вернется ли плесень, и принять контрмеры при первых подозрениях, предотвращая ее распространение.
"Избежать попадания спор плесени в дом невозможно, поэтому лучший способ борьбы с плесенью - создать неблагоприятные условия для ее развития. В сухом, светлом и вентилируемом помещении, должным образом защищенном от влаги и оборудованном вентиляционными решениями достаточной мощности, плесень не должна возникать. Кроме того, прибегая к мерам противодействия, важно помнить, что любые противоплесневые средства также следует применять с осторожностью, строго соблюдая инструкцию по их применению и рекомендуемые меры безопасности, в том числе использовать резиновые перчатки и респиратор во избежание вдыхания химических веществ. паров и желательно защитные очки. Кроме того, после использования этих продуктов необходимо также правильно проветрить помещение", - напоминает Марите Шукеле.
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