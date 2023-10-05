Избиение девятиклассника в Кекавской школе: родители обратились в полицию

Родители пострадавшего в Кекаве ребенка обратились в полицию, сообщив как о самом нападении, так и о последующих угрозах, сообщает агентство LETA.
По словам матери ребенка, она надеется, что правозащитные учреждения установят для агрессора запрет на приближение к пострадавшему и его сестре.
У пострадавшего подростка в Детской клинической университетской больнице были констатированы сотрясение мозга и травма спины. В данный момент он находится дома, поддержку ему оказывает вся семья.
Возможно, семья воспользуется и предложенной полицией помощью психолога.
После случая насилия в Кекавской средней школе у пострадавшей стороны состоялась встреча с соцработником школы и классным руководителем. В ходе разговора выяснилось, что это не первый случай насилия в классе и инцидент был не случайным, а спланированным.
Допускается, что в школе действует группировка из нескольких подростков, у которой есть связи с другой группировкой из Риги.
Как отметила мать пострадавшего подростка, ее цель - защитить своих детей, и она будет делать все, чтобы дети чувствовали себя в школе в безопасности.
Напомним, на этой неделе в соцсетях распространилось видео из Кекавской средней школы, где ученика девятого класса избили другие ученики школы.
Директор школы Сандра Пуговка при поддержке Кекавской краевой думы издала распоряжение с требованием, чтобы инициатор драки до окончания выяснения обстоятельств дела обучался удаленно. Произошедшее расследует группа по сотрудничеству в области прав детей Кекавского края, в которой работают сотрудники муниципальной полиции, социальной службы, Сиротского суда и управления образования.
"С целью снижения уровня насилия в учебных заведениях Латвии депутаты Кекавской краевой думы и специалисты самоуправления готовят запрос на внесение изменений в нормативные акты, в частности, предусматривающие повышение ответственности родителей в решении проблем поведения детей", - говорится в заявлении Кекавской краевой думы.
Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) повторно отмечает, что этот случай в очередной раз показывает необходимость реализации нормативного регулирования по снижению насилия в образовательных учреждениях. Профсоюз считает, что в срочном порядке необходимо принять поправки к правилам Кабинета министров, дающие право директорам вместе с межведомственным советом по сотрудничеству постановить, что ученик должен учиться за пределами школы.
Необходимо также внести изменения в Закон о защите прав детей, предоставив образовательному учреждению право обыскивать сумки учеников в случае подозрений. Также указывается на необходимость введения ответственности для родителей, если они не устраняют поведенческие проблемы своего ребенка или не информируют школу о том, что их ребенок может представлять угрозу здоровью и безопасности других лиц.
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