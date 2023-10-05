Избиение девятиклассника в Кекавской школе: родители обратились в полицию

По словам матери ребенка, она надеется, что правозащитные учреждения установят для агрессора запрет на приближение к пострадавшему и его сестре.

У пострадавшего подростка в Детской клинической университетской больнице были констатированы сотрясение мозга и травма спины. В данный момент он находится дома, поддержку ему оказывает вся семья.

Возможно, семья воспользуется и предложенной полицией помощью психолога.

После случая насилия в Кекавской средней школе у пострадавшей стороны состоялась встреча с соцработником школы и классным руководителем. В ходе разговора выяснилось, что это не первый случай насилия в классе и инцидент был не случайным, а спланированным.

Допускается, что в школе действует группировка из нескольких подростков, у которой есть связи с другой группировкой из Риги.

Как отметила мать пострадавшего подростка, ее цель - защитить своих детей, и она будет делать все, чтобы дети чувствовали себя в школе в безопасности.