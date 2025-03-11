GPS-помехи в Латвии не угрожают безопасности полетов?

По его словам, увеличение числа случаев GPS-помех, разумеется, не является положительным явлением, однако латвийская аэронавигация располагает множеством дополнительных систем, которые работают параллельно GPS-сигналу.

"Таким образом, безопасность полетов и состояние воздушных судов в Латвии не зависят от стабильности GPS. Однако в тех местах, где таких дополнительных систем нет, у самолетов действительно могут возникнуть проблемы", - отметил Тауриньш.

Он пояснил, что если в какой-либо зоне GPS является единственной системой навигации и возникают помехи, это затрудняет точное построение траектории полета и выполнение летных процедур.

Говоря о резком росте числа случаев GPS-помех в конце прошлого года и в январе этого года, Тауриньш подчеркнул, что существует множество версий о причинах происходящего. Однако для того чтобы сделать достоверные выводы, требуются дополнительные исследования.

Ранее агентство LETA сообщало, что в первые два месяца текущего года в латвийском воздушном пространстве было зафиксировано 234 случая помех в работе глобальной спутниковой навигационной системы - это в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом, в 2024 году было зарегистрировано 830 случаев GPS-помех, тогда как в 2023 году их число составило 342.

Ранее в LGS отмечали, что при сборе этих данных не проводится отдельного учета помех, с которыми сталкиваются конкретные авиакомпании. Также в компании заявили, что сбои в работе спутниковых систем начались одновременно с началом российского вторжения в Украину и, по всей видимости, связаны с этим.

LGS является на 100% государственным предприятием, основной задачей которого является предоставление аэронавигационных услуг пользователям воздушного пространства.

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