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В Латвии создадут рабочую группу по снижению бюрократии

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Здание Кабинета министров
Здание Кабинета министров Фото: Līga Gredzena/LETA

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство") подписала резолюцию о создании рабочей группы, задачей которой станет борьба с бюрократическими барьерами.

Как сообщила Силиня журналистам после заседания правящей коалиции, в рабочей группе будет два сопредседателя - директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс и представитель частного сектора.

Основная цель группы - выявить препятствия, мешающие предпринимателям и гражданам достигать своих целей в разумные сроки и с оптимальными затратами ресурсов. Для этого будет проведен опрос среди министерств, торгово-промышленных палат и неправительственных организаций.

Силиня также подчеркнула, что правительство продолжит работу по снижению бюрократической нагрузки в системе государственного управления, особенно в сфере законодательного регулирования. Одним из ключевых направлений станет упрощение бюрократических процедур в военной сфере.

"Считаю, что в этой области необходим особый "зеленый коридор", о чем я уже проинформировала министра обороны. Также министр экономики осведомлен о необходимости такой меры, поскольку в данный момент есть возможность сделать исключение для оборонной промышленности," - заявила премьер-министр.

По словам Силини, Министерство экономики совместно с Министерством обороны должно будет разработать критерии, которые позволят предприятиям быстрее развиваться в военной сфере.

Премьер рассчитывает, что в результате принятых мер удастся сократить бюрократию в стране на 25%.

Ранее Силиня уже называла снижение бюрократических барьеров одной из приоритетных задач правительства на ближайшее время.

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