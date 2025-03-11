В Латвии создадут рабочую группу по снижению бюрократии

Как сообщила Силиня журналистам после заседания правящей коалиции, в рабочей группе будет два сопредседателя - директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс и представитель частного сектора.

Основная цель группы - выявить препятствия, мешающие предпринимателям и гражданам достигать своих целей в разумные сроки и с оптимальными затратами ресурсов. Для этого будет проведен опрос среди министерств, торгово-промышленных палат и неправительственных организаций.

Силиня также подчеркнула, что правительство продолжит работу по снижению бюрократической нагрузки в системе государственного управления, особенно в сфере законодательного регулирования. Одним из ключевых направлений станет упрощение бюрократических процедур в военной сфере.

"Считаю, что в этой области необходим особый "зеленый коридор", о чем я уже проинформировала министра обороны. Также министр экономики осведомлен о необходимости такой меры, поскольку в данный момент есть возможность сделать исключение для оборонной промышленности," - заявила премьер-министр.

По словам Силини, Министерство экономики совместно с Министерством обороны должно будет разработать критерии, которые позволят предприятиям быстрее развиваться в военной сфере.

Премьер рассчитывает, что в результате принятых мер удастся сократить бюрократию в стране на 25%.

Ранее Силиня уже называла снижение бюрократических барьеров одной из приоритетных задач правительства на ближайшее время.

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