Как называют жителей Салдуса? Угадывают Ли Кей, Никита Матвеев и другие гости игры RUS TVNET

Первыми участниками викторины стали кавер-исполнительница Дарья Чеботарева и фотограф Влада Антонова. Девушки несколько раз подчеркивали, что не употребляют алкоголь, при этом хорошо разбирались в вопросах, связанных с едой. Так, например, обе угадали правильный ответ на вопрос о вкусах латвийских сырков Kārums.

"Люблю вопросы про еду", - отметила Дарья. "Заметь, мы больше разбираемся в вопросах о еде", - пошутила Влада.

На остальные вопросы девушки отвечали, используя только женскую интуицию. А в заключение передачи Дарья даже исполнила отрывок из песни Mana dziesma группы Prāta Vētra.

Дарья Чеботарева и Влада Антонова Фото: Jānis Škapars/TVNET

Следующими гостями стали радиоведущий SWH+ Никита Матвеев и "городской бездельник", ютубер Ли Кей (Lee Kei). Оказалось, что молодые люди не просто знакомы, но и вместе учились в университете. Ли Кей признался, что недавно понял, почему сырки Kārums с логотипом вороны называются именно так. Он считает, что это связано со звуком "кар", который издает птица. Никита тем временем пошутил, что название города Кулдига произошло от английского слова cool (крутой).

Ли Кей и Никита Матвеев Фото: Jānis Škapars/TVNET

Последними участниками викторины стали тиктокер Вова Малышев и певица Саша Кокорина. Правильно отвечая на некоторые вопросы, Вова отметил, что недавно у него развились "экстрасенсорные" способности, а Саша рассказала, что за 20 минут до начала съемок передачи у нее в руках взорвалась пена Makroflex, но это никак не помешало ей шутить и угадывать ответы.

Вова Малышев и Саша Кокорина Фото: Jānis Škapars/TVNET

Галерея: Cъемки передачи "Латвия для весёлых"

​Смотрите викторину от RUS TVNET "Латвия для весёлых", проверяйте свои знания и наслаждайтесь уютной атмосферой последнего выпуска в этом сезоне!