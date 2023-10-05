Эксперт по безопасности ⟩ Украина добилась огромного успеха, заставив российские корабли уйти из Севастополя

Россия, конечно, все еще пытается каким-то образом этому помешать, но россияне определенно не планируют напрямую атаковать грузовые суда. Командующего Черноморским флотом не видели живым после удара по штабу в Севастополе. Возможно, он на самом деле и не погиб при попадании, но пока не видно, чтобы он исполнял свои обязанности.

Ситуация на фронтах

Минувшей ночью Россия провела атаку на южную и центральную части Украины с помощью иранских беспилотников. ПВО сбили 24 дрона из 29. Информация о попаданиях пока не опубликована.

Фронтовые бои идут все в тех же самых районах. На южном фронте украинские войска несколько улучшили свои позиции на токмакском направлении, но контратаки российской армии там продолжаются.

Вчера Украина также опубликовала видеоновость о том, как украинский спецназ совершает морской рейд на побережье Крыма и атакует там российскую часть. Украинская военная разведка признала, что понесла потери в результате этой атаки. Подобные операции должны побудить российскую армию заняться обеспечением безопасности побережья Крыма и укреплением позиций.

Вчерашний день также является уникальным примером операции влияния со стороны Украины. В частности, от имени украинских партизан было заявлено, что они обнаружили в Крыму построенный Россией крупный склад военных боеприпасов. Видимо, по каким-то причинам эффективно атаковать его не представляется возможным, поэтому были также опубликованы точные координаты этого комплекса. Можно предположить, что в ближайшие недели пребывание на территории этого склада не будет популярным занятием среди российских военных.

Благодаря активным контратакам украинцев потери российской армии в последние дни вновь возросли. Вчера снова пало более 500 российских солдат, к которым следует добавить примерно 1200-1300 раненых. Потери бронетехники российской армии также возросли, ежедневно россиянами теряется минимум 30 единиц артиллерийских систем.