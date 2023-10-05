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Эксперт по безопасности ⟩ Украина добилась огромного успеха, заставив российские корабли уйти из Севастополя

Райнер Сакс rus.postimees.ee
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Mihkel Maripuu
  • Атаки украинских дронов на российской территории стали ежедневными
  • Российский флот больше не сможет мешать зерновому экспорту
  • Потери российской армии в последние дни вновь возросли

Подавление военной активности российского флота в водах Черного моря можно назвать очень большим достижением Украины, считает эксперт по безопасности Райнер Сакс, пишет Rus.Postimees.

На сегодня в Испании была запланирована встреча глав Азербайджана и Армении с главой Совета Европы Шарлем Мишелем и канцлером Германии Олафом Шольцем при участии президента Франции Эммануэля Макрона. По последним данным, Азербайджан решил отказаться от этой встречи, мотивируя свое решение отказом Германии и Франции согласиться на участие Турции во встрече, а также неконструктивной, с точки зрения Баку, позицией Франции в целом.

Франция позавчера заявила, что готова начать поставки оружия в Армению. Однако поставки стрелкового оружия в Армению никоим образом не заменят военное присутствие России в регионе и в конечном итоге никак не помогут Армении.

При этом остается немного непонятным, как европейские страны и институты надеялись оказать давление на Азербайджан, который в данный момент не нуждается в каком-либо посредничестве со стороны ЕС для налаживания отношений с Арменией.

Ежедневные дроновые атаки

Атаки украинских дронов на Россию, особенно в районах Белгородской и Брянской областей, происходят ежедневно. В большинстве случаев их результаты отдельно не оглашаются, а региональные российские власти чуть ли не каждое утро публикуют отчет о том, что определенное количество украинских дронов сбито средствами ПВО. Также ранним утром 4 октября появились сообщения о крупных взрывах в Белгородской и Брянской областях, а также об отключениях электроэнергии.

После этого последовали сообщения российских чиновников о том, что 31 украинский беспилотник, атаковавший Россию, был сбит. Однако вчера украинские официальные лица сообщили, что в ходе этой атаки дроны СБУ уничтожили российскую систему ПВО С-400 (также известную как "Триумф") в Белгородской области.

Поскольку указанный комплекс состоит из большого количества огневых устройств, радаров, пунктов управления и целого ряда вспомогательных компонентов, неизвестно, какая именно часть комплекса пострадала. Достоверно известно лишь то, что в районе системы ПВО было слышно около 20 взрывов. Если сообщение украинских властей правдиво, то это снова станет исключительно крупной стратегической потерей для России.

Большое достижение Украины

Вчера в СМИ появились сообщения, сделанные на основе спутниковой информации, что Черноморский флот России полностью покинул базу в Севастополе и передислоцировался в Новороссийск и другие порты восточного побережья Черного моря.

Это, безусловно, очень большое достижение для Украины, поскольку оно значительно усложняет действия российского флота в Черном море.

После последней атаки на штаб флота в Крыму (в Севастополе) Россия больше не организовывала крупных ракетных ударов по Украине. Перебазирование флота сигнализирует о том, что новый штаб потихоньку начал работать, но для обеспечения надлежащего военного командования и координации все равно потребуется время.

Можно быть уверенным, что российский флот больше не будет пытаться блокировать побережье Украины с помощью военно-морских операций. Таким образом, не исключено, что экспорт зерна из украинских портов может набрать обороты, и вместо прежних отдельных судов может возникнуть поток зерновозов, посещающих украинские порты.

Россия, конечно, все еще пытается каким-то образом этому помешать, но россияне определенно не планируют напрямую атаковать грузовые суда. Командующего Черноморским флотом не видели живым после удара по штабу в Севастополе. Возможно, он на самом деле и не погиб при попадании, но пока не видно, чтобы он исполнял свои обязанности.

Ситуация на фронтах

Минувшей ночью Россия провела атаку на южную и центральную части Украины с помощью иранских беспилотников. ПВО сбили 24 дрона из 29. Информация о попаданиях пока не опубликована.

Фронтовые бои идут все в тех же самых районах. На южном фронте украинские войска несколько улучшили свои позиции на токмакском направлении, но контратаки российской армии там продолжаются.

Вчера Украина также опубликовала видеоновость о том, как украинский спецназ совершает морской рейд на побережье Крыма и атакует там российскую часть. Украинская военная разведка признала, что понесла потери в результате этой атаки. Подобные операции должны побудить российскую армию заняться обеспечением безопасности побережья Крыма и укреплением позиций.

Вчерашний день также является уникальным примером операции влияния со стороны Украины. В частности, от имени украинских партизан было заявлено, что они обнаружили в Крыму построенный Россией крупный склад военных боеприпасов. Видимо, по каким-то причинам эффективно атаковать его не представляется возможным, поэтому были также опубликованы точные координаты этого комплекса. Можно предположить, что в ближайшие недели пребывание на территории этого склада не будет популярным занятием среди российских военных.

Благодаря активным контратакам украинцев потери российской армии в последние дни вновь возросли. Вчера снова пало более 500 российских солдат, к которым следует добавить примерно 1200-1300 раненых. Потери бронетехники российской армии также возросли, ежедневно россиянами теряется минимум 30 единиц артиллерийских систем.

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