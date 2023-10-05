Кариньш: независимые СМИ важны для демократии в период дезинформации

Независимые СМИ важны для демократии в наше время, когда социальные сети и дезинформация распространены повсеместно, подчеркнул министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш на открытии международной конференции по свободе слова и безопасности журналистов "Перо сильнее меча? Решение современных проблем в области свободы слова и безопасности журналистов".