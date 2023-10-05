Кариньш: независимые СМИ важны для демократии в период дезинформации

Независимые СМИ важны для демократии в наше время, когда социальные сети и дезинформация распространены повсеместно, подчеркнул министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш на открытии международной конференции по свободе слова и безопасности журналистов "Перо сильнее меча? Решение современных проблем в области свободы слова и безопасности журналистов".
Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел, на открытии конференции Кариньш подчеркнул, что свобода слова и безопасность журналистов являются долгосрочным приоритетом внешней политики Латвии, включая председательство Латвии в Комитете министров Совета Европы.
"Мы должны работать вместе, чтобы обеспечить безопасность журналистов. Латвия полностью поддерживает кампанию за безопасность журналистов, начатую сегодня Советом Европы", - сказал министр иностранных дел.
Кампания за безопасность журналистов была начата в ходе конференции с целью призвать страны-члены Совета Европы ввести в действие национальные планы и механизмы защиты безопасности журналистов. Латвия внесла добровольный вклад в эту кампанию.
Конференция в Риге организована Министерством иностранных дел, Министерством культуры, Офисом омбудсмена и Советом Европы в период председательства Латвии в Комитете министров Совета Европы.
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