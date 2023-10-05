Видео ⟩ Рижане остались без дровяных сараев незадолго до отопительного сезона

В конце сентября жители одного из многоквартирных домов в Саркандаугаве были удивлены неожиданным объявлением на двери подъезда, в котором говорилось, что в начале октября все должны будут забрать свои вещи из сараев, так как они оказались на территории муниципалитета, сообщает программа Bez Tabu.
Но к октябрю большинство жителей еще не начали освобождать свои сараи.
Жители удивлены таким сообщением, так как выяснилось, что сараи находятся на территории муниципалитета уже много лет.
Рижане считают, что предупреждение было сделано в последний момент, перед началом отопительного сезона.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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