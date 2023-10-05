Видео ⟩ Рижане остались без дровяных сараев незадолго до отопительного сезона

В конце сентября жители одного из многоквартирных домов в Саркандаугаве были удивлены неожиданным объявлением на двери подъезда, в котором говорилось, что в начале октября все должны будут забрать свои вещи из сараев, так как они оказались на территории муниципалитета, сообщает программа Bez Tabu.