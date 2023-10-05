Полиция задержала женщину, которая украла тысячи евро со своего рабочего места

Первоначальная информация была получена в начале августа, когда из сейфа игрового зала, где хранились деньги для выплаты выигрышей, было украдено 11 730 евро. Полиция начала расследование и искала возможных виновников.

В ходе расследования было установлено, что кражу могла совершить сотрудница игрового зала, которая начала работать в заведении в день совершения кражи. Преступление она совершила вместе со своим знакомым. Подозреваемые приобрели различные вещи, в том числе мобильный телефон, наушники и автомобиль.

Оба задержанных - женщина 2002 года рождения и мужчина 2001 года рождения - были задержаны. Кроме того, расследование показало, что это не первый случай, когда женщина совершает кражу на рабочем месте. Ранее она украла 1160 евро из сейфа на работе, а летом 2023 года украла 888 евро обменных денег с другого места работы.

К подозреваемым была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В полиции напоминают, что ни один человек не может быть признан виновным, пока его вина не будет доказана в соответствии с законом.