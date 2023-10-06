Истребители США сбили турецкий беспилотник в Сирии

Турция наносит авиаудары по курдским объектам на северо-востоке Сирии после воскресного теракта в Анкаре. Ответственность за теракт взяла на себя Рабочая партия Курдистана (РПК), которую Турция и ее западные союзники считают террористической группировкой.

В четверг утром силы США заметили беспилотники, наносящие авиаудары на северо-востоке Сирии. Некоторые из них вылетели в "зону ограниченного действия" под Хасеке, примерно в километре от места, где находились американские солдаты.

Спустя несколько часов турецкий беспилотник вернулся в "запретную зону" и полетел в направлении сил США, сообщил журналистам представитель Пентагона.

"Американское командование расценило приближение дрона, который теперь находился менее чем в полукилометре от американских войск, как потенциальную угрозу, и американские истребители F-16 сбили беспилотник в целях самообороны", - заявил представитель Пентагона.

Соединенные Штаты разместили в Сирии около 900 военнослужащих в рамках международной коалиции, борющейся с террористической группировкой "Исламское государство", и часто проводят рейды против джихадистов.