Трое врачей были застрелены на пляже в Рио-де-Жанейро

Поскольку одной из жертв был брат члена федерального парламента, высказывались предположения, что нападение было политически мотивированным убийством.

Однако позже телеканал Globo сообщил, что основное направление расследования базируется на предположении, что нападавшие приняли одну из жертв за сына лидера местной группировки боевиков.

На записи камеры наблюдения, полученной местной газетой O Globo, видно, как нападавшие вышли из черной машины, подбежали к столу жертвы и открыли огонь, а затем убежали. Инцидент длился менее 30 секунд.

Врачи приехали из бразильского Сан-Паулу на международную конференцию по ортопедии, и среди убитых был брат депутата Самии Бомфим. Один врач был ранен и доставлен в больницу, сообщила гражданская полиция штата Рио-де-Жанейро, чье подразделение по расследованию убийств пытается установить виновных в нападении и его мотивы.

Министр юстиции Бразилии Флавио Дино в четверг утром объявил, что поручает федеральной полиции присоединиться к расследованию гипотезы о том, что мотивом нападения могли быть действия членов федерального парламента. Муж Бомфим - другой депутат этого парламента, Глаубер Брага.

Бомфим и Брага являются членами левой Партии социалистов и свободы, как и бывший член городского совета Рио-де-Жанейро Мариэль Франку, которую застрелили в 2018 году. Дело об убийстве Франку остается нераскрытым, и в июле Дино заявил, что оно связано с ополченцами и организованной преступностью, которые контролируют 10 процентов территории Рио-де-Жанейро.