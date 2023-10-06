Даже рубль не поверил: после слов Путина рубль стал стоить меньше цента

Падение рубля ускорилось в четверг днем, когда российский президент Владимир Путин начал свою речь на форуме Валдая в Сочи. В своей речи Путин похвалил "успехи" в российской экономике, в том числе назвал российский бюджет "здоровым", хотя треть его тратится на войну в Украине.

По словам Путина, "российское правительство очень успешно решает экономические задачи", он также подчеркнул, что "на Западе существуют серьезные экономические проблемы - уровень жизни в Европе значительно упал, а экономическая ситуация в США очень трудная".

Однако российские СМИ отрицают, что резкое падение курса рубля как-то связано с выступлением Путина, поскольку нет новых новостей о планах правительства по реализации мер, направленных на стабилизацию обменного курса. Однако участники рынка очень внимательно следят за официальными заявлениями правительства, а также за комментариями на Валдайском форуме.