Даже рубль не поверил: после слов Путина рубль стал стоить меньше цента

В четверг, 5 октября, курс российского рубля в третий раз за год опустился ниже психологического предела в 100 рублей за один американский доллар. По итогам торговой сессии 5 октября курс доллара на Московской бирже составил 100,41 рубля за доллар.
Падение рубля ускорилось в четверг днем, когда российский президент Владимир Путин начал свою речь на форуме Валдая в Сочи. В своей речи Путин похвалил "успехи" в российской экономике, в том числе назвал российский бюджет "здоровым", хотя треть его тратится на войну в Украине.
По словам Путина, "российское правительство очень успешно решает экономические задачи", он также подчеркнул, что "на Западе существуют серьезные экономические проблемы - уровень жизни в Европе значительно упал, а экономическая ситуация в США очень трудная".
Однако российские СМИ отрицают, что резкое падение курса рубля как-то связано с выступлением Путина, поскольку нет новых новостей о планах правительства по реализации мер, направленных на стабилизацию обменного курса. Однако участники рынка очень внимательно следят за официальными заявлениями правительства, а также за комментариями на Валдайском форуме.
Инвестбанкир Сергей Фурса считает, что падение курса рубля усилило экономическое давление на Россию. По его словам, рубль продолжит падать, либо правительство попытается удержать его на уровне 100 рублей за доллар.
"Укрепить рубль, конечно, не получится. Теперь вопрос в том, удастся ли удержать его в пределах 100 рублей за доллар. В последние недели курс вдруг снова начал падать, хотя не было признаков беды. Почему рубль упал ниже 100, сейчас представить трудно.
Это означает, что в долгосрочной перспективе ясно: война и недостатки Путина приводят к бегству капитала.
Отток капитала будет постоянно оказывать давление на курс рубля, и здесь вопрос - как долго он сможет его выдерживать?" - сказал Фурса.
Экономические аналитики полагают, что созданы предпосылки для дальнейшего падения курса рубля до 103-105 рублей за доллар.
Падение курса рубля оказывает негативное влияние на российскую экономику, удорожая импорт и снижая покупательную способность населения. Теоретически это может привести к росту социальной напряженности в стране.
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