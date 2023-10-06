Закончилось создание новой зоны отдыха на улице Вишкю, в Кенгарагсе

Завершилось благоустройство нового места отдыха на улице Вишкю между 225-м рижским дошкольным учебным заведением, рижским дошкольным учреждением Dzintariņš и 97-м рижским дошкольным учебным заведением.
На новом месте отдыха созданы игровые и гимнастические зоны для детей разных возрастов, песочница с козырьком, а также отдельная зона с качелями. Также размещены спортивная площадка для пожилых людей и теннисный стол. Для желающих насладиться более спокойным отдыхом доступны качалки и места отдыха со скамейками и столиками для пикника. Также созданы зеленые насаждения и построено новое освещение. На конец ноября также намечена посадка деревьев. Обустройство новой зоны отдыха обошлось в 533 992 евро.
Председатель Рижской думы Вилнис Кирсис во время посещения новой зоны отдыха подчеркнул: "Ощущение сообщества в окрестностях складывается из общения, и Рижская дума в этом процессе может помочь, создав удобные, привлекательные и интересные места встреч, где собираются жители района".
Все запланированные на этот год работы по восстановлению, проектированию и строительству собраны на карте.
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