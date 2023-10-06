Самоуправления смогут компенсировать педагогам расходы на транспорт и аренду жилья

Согласно видению министерства, компенсировать можно будет транспортные расходы, возникшие при использовании личного или общественного транспорта для проезда от задекларированного педагогом места жительства до образовательного учреждения и обратно, а также расходы на аренду жилого помещения.

Предлагаемое решение предусматривает, что на основании оценки своих возможностей и доступных финансовых ресурсов учредители образовательных учреждений смогут разработать порядок компенсации платы за съем жилых помещений и транспортных расходов. В свою очередь, правительству следовало бы определить порядок и размер, в котором педагогам государственных образовательных учреждений можно компенсировать транспортные расходы и расходы на аренду жилого помещения.

В настоящее время невозможно определить влияние законопроекта на бюджеты государства и самоуправлений, поскольку право устанавливать дополнительное вознаграждение - добровольная инициатива учредителя учебных заведений. Определить это можно будет только после принятия решения учредителями, пояснило министерство.

Потребность в соответствующих поправках к закону об образовании обозначили представители самоуправлений, пояснили в МОН. Большое количество заведений столкнулись с тем, что педагог не может приступить к работе в конкретном образовательном учреждении, поскольку доступность общественного транспорта недостаточна или в конкретном населенном пункте недоступны жилые площади.

В министерстве подчеркнули, что если не будут найдены решения по улучшению условий труда педагогов и повышению привлекательности профессии, существует высокий риск того, что из-за нехватки педагогов образовательные учреждения не могут обеспечить доступность обязательного образования.

В Латвии, согласно подсчетам Министерства экономики, к 2030 году предложение рабочей силы в сфере образования может достигнуть 91% от объема спроса, а к 2040 году - 88%.