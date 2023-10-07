"Клопов в Париж завезли украинцы", или Как даугавпилсский политик распространяет российскую ложь

"Эпидемия клопов в Париже связана с наплывом украинских беженцев", - заявил в начале октября своим 4700 подписчикам в Facebook Михаил Лавренов, депутат Даугавпилсской думы, избранный от партии "Согласие". Но это фейковая новость. Лавренов уже не в первый раз делится дезинформацией с пророссийских каналов.
3 октября Лавренов опубликовал в Facebook пост на русском языке, который начал словами "Последние новости из Франции". Он сообщил, что одной из главных тем французской прессы является нашествие клопов, и написал:
"Французские паразитологи уверены, что эпидемия постельных клопов в Париже связана с наплывом украинских беженцев, - пишет издание Liberation. - Париж захватили паразиты. Всё потому, что беженцы из Украины притащили в своих вещах паразитов, которым очень понравился французский климат".
Депутат сослался на популярное французское издание Liberation и приложил к записи скриншоты. На них видно, что в этом и двух других французских изданиях - Le Figaro и Contrepoints - украинцев якобы называют виновными в нашествии клопов.
Клопы действительно стали серьезной проблемой во Франции в последнее время и привлекли большое внимание французских СМИ. Однако Re:Check не смог найти в этих или других достоверных французских СМИ никакой информации о том, что эксперты или сами издания обвиняют украинцев или других беженцев в распространении клопов. То, что это фейковая новость и что скриншот с логотипом Liberation сфабрикован, в электронной переписке с Re:Check подтвердил журналист издания Флориан Готье: "Подобные заявления никогда не публиковались ни в нашей газете, ни на нашем сайте. Это классический фейк".
Готье обратил внимание на другую статью Liberation. В ней издание объясняет, почему связывать проблему клопов с иммигрантами любого рода - "отвратительная фантазия" и заблуждение.
Однако текст, опубликованный депутатом Даугавпилсской думы Лавреновым, практически идентичен сообщению, опубликованному на Telegram-канале российского государственного портала Украина.ру. Несмотря на вводящее в заблуждение название, Украина.ру производится в России и входит в состав государственной медиагруппы "Россия сегодня". На его сайте указано, что основной целью Украина.ру является освещение событий в Украине, а средняя посещаемость портала составляет 385 000 человек в день. В Латвии доступ к порталу заблокирован, однако его Telegram-канал активен и доступен. У него почти 330 000 подписчиков. Ранее этот сайт уже публиковал ложную информацию, о чем также сообщал Re:Check.
Re:Check не получил от Лавренова ответ, почему он распространяет российскую дезинформацию. Во время звонка, выслушав вопрос, депутат вдруг заявил, что больше ничего не слышит, несколько раз громко повторил "Алло, алло" и завершил разговор. Больше он не брал трубку и не ответил на письменный вопрос, который был задан в Facebook Messenger. Свое сообщение о клопах он удалил ранее, после того как на него обратили внимание даугавпилсские общественные активисты на странице Pilseta.lv в Facebook.
Лавренов был избран в Даугавпилсскую думу от партии "Согласие", но в начале этого года покинул ее вместе с мэром Даугавпилса Андреем Элксниньшем. Тогда он заявил порталу Delfi, что он и его коллеги намерены последовать за Элксниньшем в формировании новой региональной политической силы.
Лавренов уже не в первый раз делится неправдивыми новостями. В августе прошлого года он разместил в Facebook пост о том, что в итальянских продуктовых магазинах появились предупреждения на украинском языке о том, чтобы не пытались обмануть весы, то есть не воровали. Эту "новость" в тот же день без каких-либо доказательств опубликовало в Telegram канале ранее упомянутое российское государственное издание Украина.ру. В октябре прошлого года во время энергетического кризиса, вызванного вторжением России в Украину, он поделился фейковой новостью о Швейцарии. В ней говорилось, что швейцарцы якобы сообщают властям о соседях, которые чрезмерно используют свои радиаторы и в чьих квартирах теплее 19 градусов. Еще раньше депутат Даугавпилсской думы Лавренов делился ностальгическими постами о якобы хорошей жизни в Советском Союзе и моральном упадке Европы.
Вывод: Избранный от "Согласия" депутат Даугавпилсской думы Михаил Лавренов распространил ложь о том, что французские эксперты и СМИ обвиняют украинских беженцев в эпидемии клопов. Опубликованные им скриншоты статей являются сфабрикованными. Скорее всего, эта ложь происходит из России.
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