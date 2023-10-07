"Клопов в Париж завезли украинцы", или Как даугавпилсский политик распространяет российскую ложь

Лавренов уже не в первый раз делится неправдивыми новостями. В августе прошлого года он разместил в Facebook пост о том, что в итальянских продуктовых магазинах появились предупреждения на украинском языке о том, чтобы не пытались обмануть весы, то есть не воровали. Эту "новость" в тот же день без каких-либо доказательств опубликовало в Telegram канале ранее упомянутое российское государственное издание Украина.ру. В октябре прошлого года во время энергетического кризиса, вызванного вторжением России в Украину, он поделился фейковой новостью о Швейцарии. В ней говорилось, что швейцарцы якобы сообщают властям о соседях, которые чрезмерно используют свои радиаторы и в чьих квартирах теплее 19 градусов. Еще раньше депутат Даугавпилсской думы Лавренов делился ностальгическими постами о якобы хорошей жизни в Советском Союзе и моральном упадке Европы.