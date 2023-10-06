Видео ⟩ В детском саду Кекавы рушится потолок, но директор и самоуправление ничего не делают

Рарзрушения потолка видны в старом корпусе детского сада. Представители Bez Tabu и сотрудники учреждения также констатируют, что проблема серьезная. "И в итоге ничего не было сделано", - отметила одна из сотрудниц.

Видео: сюжет Bez Tabu

Кекавская краевая думы об этой ситуации точно слышит не в первый раз. Еще в мае этого года проблему акцентировала беспартийная Даце Цируле. Руководитель управления муниципальной собственности Эдгар Мелниекс сообщает, что проблему планируется устранить лишь в середине следующего года, поскольку приоритетом является утепление.

Так долго жители не хотят ждать, вместо этого во имя безопасности детей, родителей и работников потребовали срочных действий. Директор Бирута Йоксте, однако, считает, что нынешнее состояние здания детям не угрожает.

Мелниекс заявил журналистам Bez Tabu, что еще днем ранее была объявлена закупка на ремонт кровли, на что выделено 120 тысяч евро. Ремонтные работы предполагается завершить до конца года.

Правда, запись о ремонте крыши детского сада в объявленном самоуправлением Кекавского края закупочном списке найти не удалось.