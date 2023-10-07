Путин связал гибель Пригожина со взрывом гранаты и кокаином. Что не так с этой версией

Чтобы граната взорвалась в воздухе, недостаточно пронести её на борт — нужно вкрутить в неё запал, что само по себе безрассудно, а потом ещё и выдернуть предохранительную чеку.

В своём выступлении на Валдайском форуме Владимир Путин намекнул на то, что кто-то из находившихся на борту мог употребить алкоголь или наркотики, упомянув о пяти килограммах кокаина, якобы обнаруженных во время обыска в компании Пригожина в Петербурге.

Однако знающие Пригожина говорят, что ни он, ни Уткин, ни кто-либо из верхушки «Вагнера» не имели пристрастия к наркотикам и алкоголю. Более того, в компании на всех уровнях поддерживалась атмосфера нетерпимости к средствам изменения сознания, а нарушители жестоко наказывались.

«Кто был в „Оркестре“, знают, что следовало за этим, — пишет в телеграме „Канал специального назначения“. — Увольнение, чёрный список и денежный штраф — это самое лёгкое, чем можно было отделаться. Иногда в дело вступал и контейнер, или доктор Стечкин».

Вагнеровский телеграм-канал GreyZone утверждает, что пять килограммов кокаина, о которых говорил Путин — это «порошок, имитирующий наркотик», который «Вагнер» применял в своих оперативных мероприятиях, и следователи ФСБ возвратили его после экспертизы.

Так или иначе, но об уголовном деле о незаконном обороте наркотиков, возбуждённом в отношении Пригожина или сотрудников его компании, не сообщалось.