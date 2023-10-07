Армия Израиля: в секторе Газа содержатся захваченные заложники

Точное число пленных, а также соотношение среди них между гражданскими жителями и военными пока не подтверждено.

Корреспондент BBC сообщает, число заложников может достигать нескольких десятков. Некоторые из них находятся в небольших городах около сектора Газа, часть доставлена в Газу.

Ранее заместитель политического крыла ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что в плену находятся старшие офицеры израильской армии. Он заявил: "То, что есть у нас, позволит освободить всех заключенных".

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Имеется в виду потенциальный обмен пленных израильтян на палестинцев в тюрьмах Израиля.

"Убито много палестинцев и погибло много израильтян, многие взяты в плен, битва в самом разгаре", - заявил представитель ХАМАС.

По недавнему сообщению правозащитной израильской группы B’Tselem, в тюрьмах Израиля по "соображениям безопасности" находятся 4499 заключенных. Еще несколько сот были арестованы за нахождение в Израиле без разрешений.

В прошлом редкие случаи пленения израильтян становились предметом долгих переговоров об обмене. Наиболее известна история военнослужащего Гилада Шалита, попавшего в плен в конце июня 2006 года.

Переговоры о его освобождении закончились только в 2011-м году и на Шалита обменяли более тысячи палестинских заключенных, в том числе и тех, кто отбывал пожизненное наказание за подготовку или осуществление подрывных акций в Израиле.