В правительстве Израиля одобрили уничтожение потенциала ХАМАС

Пресс-служба ЦАХАЛа также обратилась к жителям сектора Газа с призывом искать убежище. Официальный представитель израильской армии Авихай Адраи предупредил местных жителей на арабском языке, что в целях собственной безопасности им следует "немедленно покинуть свое место жительства", поскольку "операции ХАМАС вынуждают ЦАХАЛ действовать в местах их проживания".

К вечеру 7 октября ЦАХАЛ объявил, что восстановил контроль над большинством приграничных населенных пунктов, куда проникли боевики ХАМАС. ЦАХАЛ начал наносить удары по сектору Газа, где армией Израиля была объявлена закрытая военная зона.

Управляемое ХАМАС министерство здравоохранения в секторе Газа сообщило, что за день в секторе были убиты 232 человека и еще 1697 получили ранения. В Израиле в результате атаки ХАМАС по состоянию на ночь 8 октября сообщалось о гибели более 300 человек, по меньшей мере 1590 человек получили ранения.

Блинкен переговорил с представителями Израиля и Палестины

Госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону поговорил с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и министром иностранных дел стран Эли Коэном, сообщил Госдеп. "Госсекретарь самым решительным образом осудил атаки и подтвердил солидарность Соединенных Штатов с правительством и народом Израиля. Госсекретарь Блинкен также обсудил меры по укреплению безопасности Израиля", - сообщили в пресс-службе Госдепа.

Блинкен также поговорил по телефону с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом. "Госсекретарь подтвердил недвусмысленное осуждение Соединенными Штатами террористических атак ХАМАС против Израиля и призвал все руководство региона осудить их", - сообщили в Государственном департаменте. Глава американской дипломатии провел также телефонные беседы с министрами иностранных дел Катара, Иордании и Саудовской Аравии.