Мощное землетрясение в Афганистане: погибли более двух тысяч человек

Эпицентр землетрясения находился примерно в 40 километрах от города Герат недалеко от границы с Ираном.

Произошло по меньшей мере три мощных толчка, многие здания были повреждены, под обломками остались люди.

"Мы были в наших офисах, и внезапно здание начало трястись. На стенах стала отваливаться штукатурка, появились трещины, некоторые стены и части здания рухнули, - рассказал агентству AFP житель Герата Башир Ахмад. - Я не могу связаться со своей семьей, мобильная связь не работает. Я очень переживаю и мне страшно, это было ужасно".

"На сегодняшний день, по нашим данным, более тысячи женщин, детей и пожилых граждан были ранены и около 120 человек погибли", - сообщил журналистам представитель экстренных служб Моса Ашари.

В воскресенье утром стало известно, что число погибших резко возросло - власти говорят о более чем тысячи погибших.

"К сожалению, число жертв на самом деле очень велико, - заявил утром в воскресенье заместитель представителя правительства Билал Карими. - Число погибших составляет более 1000 человек. Мы ждем, какими окажутся окончательные цифры".

Русская служба ВВС отмечает, что Герат расположен в 120 километрах к востоку от границы с Ираном и считается культурной столицей Афганистана. По данным Всемирного банка за 2019 год, в провинции проживает около 1,9 миллиона человек.