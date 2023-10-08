Жители Медемциемса беспокоятся за свою безопасность из-за безрассудных водителей

В Медемциемсе Олайнского края, через который водители срезают путь или объезжают пробки, нарушители скорости - не редкость. Жители поселка тревожатся за свою безопасность, сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.
Через весь населенный пункт тянется улицы Медемциема, на которой очень интенсивное движение. Водители в поселке ограничены скоростным режимом - скорость не должна превышать 30 км/ч. Однако скорость регулярно превышается значительно, что заставляет местных жителей беспокоиться за свою безопасность.
Жительница Медемциемса Лидия рассказала передаче, что обращалась с заявлениями, подписанными местными жителями, в Олайнскую краевую думу с просьбой позаботиться о безопасности в округе, установив, например, больше ограничителей скорости или используя другие решения по снижению скорости движения.
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