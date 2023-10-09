Полиция подозревает, что во время ремонта улицы в Ливаны были похищены средства ЕС

Незадолго до муниципальных выборов в мае 2021 года, мэр Ливаны Андрис Вайводс рассказал, что из Еврокомиссии пришло письмо о том, что часть асфальтирования улицы не может быть включена в проект. По его словам, муниципалитет оказался в сложной ситуации.

В качестве решения муниципалитет предложил взять себе старое здание лесничества, принадлежащее государству. Оно располагалось в 600 метрах от улицы Дзирнаву - в конце грунтовой улицы Кайлю. Ливанская городская дума получила от недавно созданного в то время предприятия Trimaļnīki подтверждение о заинтересованности в ведении бизнеса в этом здании, создании 6 рабочих мест и привлечении инвестиций на сумму не менее полумиллиона евро.

Учитывая интерес потенциального инвестора, улица Кайлю, проходящая через жилой район, также была заасфальтирована. Ремонт обеих улиц обошелся в общей сложности в 800 тысяч евро, из которых полмиллиона поступило от ERAF.

После аукциона самоуправления подписали договор аренды с Trimaļnīki в августе 2020 года, но в конце 2021 года он был расторгнут, хотя за несколько месяцев до этого Вайводс публично заявил, что инвестор уже работает над техническим проектом.

Следует отметить, что в настоящее время в правлении Trimaļnīki находится бывший инженер-строитель Ливанской думы, многолетний член нескольких муниципальных комиссий Арманд Шаракс.