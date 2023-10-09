Полиция подозревает, что во время ремонта улицы в Ливаны были похищены средства ЕС

Недавние громкие события в Валмиере, а именно расследование по подозрению в мошенничестве с средствами ЕС в интересах властей города, не являются уникальными. Аналогичные случаи уже были зафиксированы в Ливанах и Огре, где Европейская прокуратура (EPPO) также проводила обыски в местных органах власти, сообщает программа De Facto.
До сих пор все эти случаи были связаны с промышленными зданиями в индустриальных парках, где возникали подозрения, что проекты были ориентированы на конкретных предпринимателей.
По сообщению латвийской телепрограммы De Facto, недавно было возбуждено новое уголовное дело в Ливаны, где, напротив, может выясниться, что никакой предприниматель не был заинтересован в ремонте улицы.
Поэтому дума города прибегла к творческим решениям, например, посчитала, что, если проложить улицу к трущобам, то могут найтись люди, желающие сдать ее в аренду или вложить хотя бы полмиллиона в строительство гостевого дома или СПА-центра.
Семь лет назад Ливанская краевая дума решила обустроить одну из главных улиц города - улицу Дзирнаву - длиной почти 800 метров от пересечения с главной улицей Ригас до границы города, откуда можно доехать до Прейли.
Для его реализации дума представила проект "развития инфраструктуры, важной для бизнеса", чтобы претендовать на софинансирование Европейского фонда регионального развития (ERАF).
Целью этой программы является увеличение объема частных инвестиций в регионах за счет инвестиций в развитие бизнеса. Власти Ливаны посчитали, что этим инвестором, поскольку улица восстанавливается, мог бы стать Ливанский торфозавод, расположенный в волости Рожупес.
Незадолго до муниципальных выборов в мае 2021 года, мэр Ливаны Андрис Вайводс рассказал, что из Еврокомиссии пришло письмо о том, что часть асфальтирования улицы не может быть включена в проект. По его словам, муниципалитет оказался в сложной ситуации.
В качестве решения муниципалитет предложил взять себе старое здание лесничества, принадлежащее государству. Оно располагалось в 600 метрах от улицы Дзирнаву - в конце грунтовой улицы Кайлю. Ливанская городская дума получила от недавно созданного в то время предприятия Trimaļnīki подтверждение о заинтересованности в ведении бизнеса в этом здании, создании 6 рабочих мест и привлечении инвестиций на сумму не менее полумиллиона евро.
Учитывая интерес потенциального инвестора, улица Кайлю, проходящая через жилой район, также была заасфальтирована. Ремонт обеих улиц обошелся в общей сложности в 800 тысяч евро, из которых полмиллиона поступило от ERAF.
После аукциона самоуправления подписали договор аренды с Trimaļnīki в августе 2020 года, но в конце 2021 года он был расторгнут, хотя за несколько месяцев до этого Вайводс публично заявил, что инвестор уже работает над техническим проектом.
Следует отметить, что в настоящее время в правлении Trimaļnīki находится бывший инженер-строитель Ливанской думы, многолетний член нескольких муниципальных комиссий Арманд Шаракс.
Не нашлось и другого инвестора, готового сдать недвижимость в аренду на 30 лет для создания туристического или рекреационного объекта, например, гостевого дома или СПА-комплекса, в полуразрушенных зданиях и на лугу на берегу реки.
Месяц назад Ливанская дума признала нынешний аукцион по аренде несостоявшимся - желающих платить почти 200 евро в месяц за недвижимость в конце улицы Кайлю не нашлось.
Хотя оппозиция выразила обеспокоенность тем, что к концу следующего года, когда в соответствии с правилами проекта должен быть найден инвестор, этого не произойдет и муниципалитету придется вернуть средства ERAF, мэр Ливаны Вайводс на заседании совета был настроен оптимистично.
Он надеется, что ситуация в сфере туризма, на которую повлиял COvid-19 и война в Украине, улучшится, а возможно, сроки реализации проекта будут продлены.
De Facto стало известно, что середине сентября Департамент по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции возбудил уголовное дело "за возможные мошеннические действия" со стороны муниципалитета в связи с проектом реконструкции улицы.
В Госполиции подтвердили этот факт, но заявили, что воздержатся от дальнейших комментариев, поскольку расследование находится на ранней стадии.
Согласно имеющейся у передачи информации, дело было передано в полицию Европейской прокуратурой (EPPO). В EPPO пришли к выводу, что основные потенциально мошеннические действия, которые позволили властям Ливаны претендовать на государственное финансирование в рамках проекта, имели место до ноября 2017 года, когда вступило в силу постановление о создании EPPO.
Поэтому само EPPO не имеет права проводить расследование по этому делу.
Руководство Ливанского самоуправления не дало интервью De Facto по поводу проекта улицы Кайлю. Мэр Ливаны Андрис Вайводс, находился "на больничном", а его заместитель Гинта Краукле - в командировке в Риге, но по телефону она сообщила, что дума не получала официальной информации от Государственной полиции о новом деле.
Однако в конце сентября на заседании Ливанской думы, когда обсуждался вопрос о проведении очередного аукциона по продаже права аренды на улице Кайлю, лидер оппозиции Валдис Лабинскис сообщил о письме из полиции о возбужденном уголовном деле. Заседание проходило под председательством вице-мэра Гинты Краукле, которая довольно негативно отреагировала на заявление депутата.
"Совершенно неправильно заявлять, что проект является каким-то мошенничеством. Потому что проект был направлен на то, что мы будем искать инвестора на эту территорию, и мы сделали это добросовестно. Сегодняшнее заседание также является тому доказательством. И то, что аукционы повторяются, не повод для беспокойства. Было бы ужасно, если бы мы не искали инвестора для этой территории", - заявила она.
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