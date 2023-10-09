Видео ⟩ Министерство образования в течение года покинули все главные чиновники

О причинах своего ухода никто из них не говорит. В марте госсекретарь министерства Лига Леиня была переведена на вакантную на тот момент должность руководителя Агентства международных молодежных программ, а заместитель госсекретаря Эдгар Северс, курирующий спортивный сектор, был переведен в одну из структур Министерства внутренних дел.

Летом ушли заместитель государственного секретаря по вопросам высшего образования и науки Дмитрий Степанов и заместитель госсекретаря по административным вопросам Гинта Озола, а с ноября должность покинет и новый госсекретарь Санта Шмидлере.

"Я не знаю, что она вам сказала, но обоснованием ее ухода была слишком большая нагрузка, и сейчас это действительно так, не буду отрицать. С учетом списка несделанной работы, что тянется уже два года, сейчас я требую результатов, и это тяжелый труд", - сказала министр образования Анда Чакша.