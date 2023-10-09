Rīgas namu pārvaldnieks начал подключение отопления

Компания Siltumserviss Rīga начала подачу отопления домам, которые обслуживает предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), сообщили агентству LETA в компании.
Подключение отопления планируется завершить до конца недели.
После подключения всех зданий RNP к отоплению продолжатся работы по стабилизации систем отопления. В части домов эти работы будут завершены в течение текущей недели, однако с учетом технических особенностей системы отопления зданий советского периода работы могут продолжаться еще две недели после подключения отопления, а в отдельных случаях и дольше, пояснили в компании.
Информацию о том, когда конкретному дому будет начата подача тепла, можно найти на портале e-parvaldnieks.lv и мобильном приложении RNP.
Общество Siltumserviss Rīga основано в 2017 году и объединяет четыре предприятия: SB, Alpex, Adapteris и LEP Energy.
Согласно данным Firmas.lv, в прошлом году предприятие работало с оборотом 5,3 млн евро и прибылью 28 000 евро.
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