Правда ли, что частое мытье головы делает волосы более жирными?

Существует мнение, что слишком частое мытьё волос провоцирует повышенную выработку кожного сала и они начинают выглядеть все более грязными. "Проверено.Медиа" рассказывает подкрепляется ли это научными данными.
Сайты, специализирующиеся на уходе за волосами, а также женские журналы, ссылаясь на парикмахеров, сообщают, что "чрезмерное мытьё стимулирует сальные железы вырабатывать больше жира и приводит к обратному эффекту". Оптимальный режим гигиены, согласно советам цитируемых в СМИ экспертов, предполагает минимальный перерыв в один-два дня между сеансами мытья, иначе появляется риск чрезмерного выделения кожного сала. Также специалисты обращают внимание, что "из-за шампуня закупориваются поры, то есть происходит задержка кожного сала, которое производится естественно, что приводит к ускорению процесса его образования".
Волосы и кожа головы подвержены тем же загрязнениям, что и остальное тело, - на них попадает пыль, микрочастицы сажи, пыльца растений, а также скапливается пот и кожное сало (себум), вырабатываемое сальными железами организма. Для очистки волос и кожи головы люди пользуются различными средствами: мылом, сухими и влажными шампунями, кондиционерами, травяными отварами и настоями или просто ополаскивают их водой.
В 2021 году специалисты Университета Миннесоты и Университета Майами (США) провели исследование о влиянии частоты мытья шампунем на состояние кожи головы и волос. Эксперимент состоял из двух этапов, в нём приняли участие 60 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 50 лет без известных патологий кожи головы. На первом этапе добровольцев попросили вымыть волосы с шампунем, а затем целую неделю не мыть их и не использовать несмываемые средства ухода (сыворотки, масла, кондиционеры). Вторая фаза исследования длилась четыре недели, на протяжении этого периода участвующие в эксперименте люди мыли голову ежедневно. Структуру волос и состояние поверхности кожи головы оценивали дважды: после первой и второй фазы. Четырёхнедельный период был выбран потому, что за это время в норме "просыпаются" новые волосяные фолликулы и можно оценить качество тех волос, которые выросли именно во время эксперимента, то есть подвергались ежедневному воздействию моющих средств. С помощью масс-спектроскопии, газовой хроматографии, электронной микроскопии и экспертной оценки учёные попытались понять, как тот или иной режим гигиены влияет на такие характеристики, как шелушение кожи головы, сухость, наличие защитных липидов на поверхности кожи, а также общий вид волос и исходящий от них запах. Ежедневное мытьё головы в итоге показало себя лучше: уровень выработки кожного сала, вопреки распространённому убеждению, снизился, жирный блеск уменьшился, под микроскопом волос выглядел более гладким, то есть менее склонным к дальнейшему расщеплению и образованию секущихся кончиков.
Исследователи пришли к выводу, что частое мытьё не делает волосы более жирными, не оказывает пагубного влияния на кожу головы и сами волосы, а, наоборот, уменьшает количество вырабатываемого кожного сала и снижает жирный блеск. Более того, сами испытуемые отметили преимущества ежедневного мытья: их самооценка улучшилась, волосы выглядели лучше и опрятнее, а кожа головы меньше шелушилась и не раздражалась.
Авторы сразу двух других исследований отметили, что длительное воздержание от мытья головы неполезно, без регулярной очистки на коже головы активно размножается дрожжевой грибок Malassezia, который вызывает зуд и появление перхоти. Сравнительный анализ разной частоты мытья головы показал, что люди, которые использовали шампунь реже, были более подвержены образованию перхоти, чем те, кто мыл голову регулярно.
Японские учёные исследовали, как увеличение частоты мытья головы влияет на состояние больных себорейным дерматитом. Страдающие этим заболеванием, которое сопровождается ощущением сухости и зуда, часто списывают симптомы на пересушенную мытьём кожу и поэтому стараются мыть голову как можно реже. Ежедневное использование обычного шампуня, выяснили специалисты, привело к уменьшению шелушения, покраснения, зуда, количества дрожжевых грибков и уровня воспалительных цитокинов в роговом слое кожи.
Ещё одно исследование провели в Китае. Учёные набрали 1500 мужчин и женщин и случайным образом определили им один из вариантов частоты мытья головы: один раз в неделю, два раза, три-четыре раза, пять-шесть раз или ежедневно. На протяжении двух недель добровольцы придерживались назначенной им схемы, а также оценивали своё состояние по нескольких разным параметрам: шелушение, наличие перхоти, зуд и сухость кожи головы, а также потеря, ломкость и непослушность волос. По всем параметрам лучше всего себя зарекомендовало именно ежедневное мытьё. Сами испытуемые также чувствовали себя лучше всего именно при ежедневном уходе - количество так называемых "дней шикарных волос" (great hair days; авторы исследования так обыграли англоязычную идиому bad hair day, буквально "день отвратительной укладки") в среднем равнялось пяти в неделю.
Согласны с такими выводами и практикующие врачи. Мурад Алам, заместитель руководителя кафедры дерматологии Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета (США), говорит, что нет ничего страшного в ежедневном мытьё волос, особенно если речь идёт о тех, у кого жирная кожа головы или тонкие волосы, кто использует средства для укладки, а также занимается спортом. Обладателям более ломких, сухих волос ежедневное мытьё может быть противопоказано, но отнюдь не потому, что сделает волосы более жирными - напротив, от ежедневного мытья они станут ещё суше. Трихолог Ева Праудман также называет истории о том, что слишком частое мытьё волос сделает их более жирными, мифом. А её коллега Анабель Кингсли добавляет: "Ваши волосы и кожа головы посещают те же места, что, например, и кожа лица, и так же пачкаются. Вы же не избегаете умывания, так зачем делать это со своей кожей головы?" Специалисты Клиники Кливленда (США) говорят, что универсального рецепта, как часто нужно мыть голову, нет: одним людям подходит ежедневное мытьё, другим - лишь несколько раз в месяц. Среди признаков излишне частого мытья эти специалисты перечисляют ломкость, тусклость и сухость волос, а также сухость, раздражённость и зуд кожи головы. Чрезмерной жирности среди этих признаков, напротив, нет. Авторитетные медицинские ресурсы Healthline и Medical News Today обращают внимание, что большинству людей ежедневное мытьё на самом деле не требуется, можно мыть голову через день или через два. Однако и они объясняют, что слишком частое мытьё не приведёт к повышенной выработке кожного сала, напротив, волосы станут более сухими, ломкими и тусклыми.
Таким образом, опасение, что слишком частое мытьё головы делает волосы более жирными, активизируя выработку кожного сала, не более чем заблуждение, не подкреплённое научными исследованиями. Вместе с тем эксперименты показывают, что, напротив, более частое мытьё решает сразу несколько проблем: эстетические, связанные с внешним видом волос, а также медицинские, связанные с различными заболеваниями кожи головы. При этом слишком частое мытьё, не соответствующее потребностям организма, ни в коем случае не сделает волосы более жирными - напротив, есть риск, что волосы станут более сухими и ломкими.
Заблуждение
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