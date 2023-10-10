Правда ли, что частое мытье головы делает волосы более жирными?

Согласны с такими выводами и практикующие врачи. Мурад Алам, заместитель руководителя кафедры дерматологии Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета (США), говорит, что нет ничего страшного в ежедневном мытьё волос, особенно если речь идёт о тех, у кого жирная кожа головы или тонкие волосы, кто использует средства для укладки, а также занимается спортом. Обладателям более ломких, сухих волос ежедневное мытьё может быть противопоказано, но отнюдь не потому, что сделает волосы более жирными - напротив, от ежедневного мытья они станут ещё суше. Трихолог Ева Праудман также называет истории о том, что слишком частое мытьё волос сделает их более жирными, мифом. А её коллега Анабель Кингсли добавляет: "Ваши волосы и кожа головы посещают те же места, что, например, и кожа лица, и так же пачкаются. Вы же не избегаете умывания, так зачем делать это со своей кожей головы?" Специалисты Клиники Кливленда (США) говорят, что универсального рецепта, как часто нужно мыть голову, нет: одним людям подходит ежедневное мытьё, другим - лишь несколько раз в месяц. Среди признаков излишне частого мытья эти специалисты перечисляют ломкость, тусклость и сухость волос, а также сухость, раздражённость и зуд кожи головы. Чрезмерной жирности среди этих признаков, напротив, нет. Авторитетные медицинские ресурсы Healthline и Medical News Today обращают внимание, что большинству людей ежедневное мытьё на самом деле не требуется, можно мыть голову через день или через два. Однако и они объясняют, что слишком частое мытьё не приведёт к повышенной выработке кожного сала, напротив, волосы станут более сухими, ломкими и тусклыми.