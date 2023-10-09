Призывают жертвовать на похороны и памятник латвийцу-добровольцу, погибшему в Украине

Общественность призывают пожертвовать средства на строительство надгробия погибшему латвийскому добровольцу и другие расходы, связанные с похоронами. Деньги можно перевести в Общество поддержки Украины.

Как сообщалось, посольство Латвии в Украине получило информацию от Минобороны Украины о том, что в результате попадания беспилотника в зоне боевых действий 1 октября в Лимане Краматорского района погиб гражданин Латвии.

Посольство Латвии в Украине подтвердило, что первый доброволец из Латвии, погибший в Украине, был убит при атаке вражеского дрона. Родные погибшего солдата попросили не называть его имя, сообщает портал LSM.lv.

В беседе с Латвийским радио боевой товарищ погибшего солдата рассказал, что российские дроны атаковали недалеко от линии фронта в районе Лимана в Донецкой области.

"Приехал домой около двух часов ночи. В 15 минут третьего два дрона - один у дома, второй в дом попал" - рассказ доброволец. В результате нападения погибли четверо военнослужащих добровольческого отряда. Один, ночевавший в соседнем доме, получил ранения.