Общество приглашают сделать пожертвование на похороны и надгробие для погибшего в Украине солдата-добровольца из Латвии, сообщает "Латвийское подразделение в Украине" (Latviešu vienība Ukrainā) в соцсети X (ранее Twitter).
Призывают жертвовать на похороны и памятник латвийцу-добровольцу, погибшему в Украине
Общественность призывают пожертвовать средства на строительство надгробия погибшему латвийскому добровольцу и другие расходы, связанные с похоронами. Деньги можно перевести в Общество поддержки Украины.
Как сообщалось, посольство Латвии в Украине получило информацию от Минобороны Украины о том, что в результате попадания беспилотника в зоне боевых действий 1 октября в Лимане Краматорского района погиб гражданин Латвии.
Посольство Латвии в Украине подтвердило, что первый доброволец из Латвии, погибший в Украине, был убит при атаке вражеского дрона. Родные погибшего солдата попросили не называть его имя, сообщает портал LSM.lv.
В беседе с Латвийским радио боевой товарищ погибшего солдата рассказал, что российские дроны атаковали недалеко от линии фронта в районе Лимана в Донецкой области.
"Приехал домой около двух часов ночи. В 15 минут третьего два дрона - один у дома, второй в дом попал" - рассказ доброволец. В результате нападения погибли четверо военнослужащих добровольческого отряда. Один, ночевавший в соседнем доме, получил ранения.
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