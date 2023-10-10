"Путин ослабляет Запад руками ХАМАС". Эксперт из Тель-Авива о подоплеке войны в Израиле

- Вообще эта катастрофа беспокоит многих политиков. В Эстонии, например, бывший министр иностранных дел Рейнсалу заявил, что ситуация грозит большими и неприятными переменами вообще всем в мире. Эти оценки насколько адекватны и удивительны для вас?

- Хороший вопрос. Поймите. Мы сейчас на стадии, когда люди хоронят близких. У нас пока просто нет моральных сил, чтобы посмотреть на ситуацию сверху, через глобальную оптику. У нас в очередной раз задача номер один – защита страны, обеспечение собственной безопасности. Но я повторю, это история действительно глобальная.

Это эпизод глобальной войны между демократиями запада с одной стороны, и варварством диктатур с другой. Мир достаточно четко сегодня делится. Дай бог, если это будет такой эпизод, который закончится через несколько недель. Но если ситуация будет развиваться так, как планировали враги Израиля, речь может идти о большой войне на Ближнем Востоке. И большая война на Ближнем Востоке точно коснется всех в мире.

- Насколько правильно ощущение, что чем быстрее и эффективнее справится Израиль, тем эффективнее могут быть действия Киева по защите своих территорий? Военная помощь США Украине не пострадает?

- Израиль во многом зависит от Америки, но не в той степени, в которой Украина зависит от помощи США и Европы. У Израиля свой сильный оборонно-промышленный комплекс. Да, он совместный с американцами. Но Израиль может обеспечивать себя орудием сам. Хотя те же боеприпасы для купола ПВО производятся в США. Если Израилю понадобится больше, дадут больше. Все будет зависеть от масштаба войны. США окажут помощь, если ситуация будет эскалироваться.

Что же касается Украины. Чем масштабнее будет наша война, чем будет больше жертв, тем проще будет Путину с Украиной. Конечно, ресурсы небезграничны. Они могут отвлекаться. Второй фронт - на то и второй фронт. И если это действительно второй фронт глобальной войны, Путину будет легче воевать в Украине.

Путин и президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси, Тегеран, 19 июля 2022 года. Фото: сайт президента РФ