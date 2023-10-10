"Путин ослабляет Запад руками ХАМАС". Эксперт из Тель-Авива о подоплеке войны в Израиле

Как невиданная атака на Израиль стала возможна, кто стоит за террористами, почему это выгодно Путину, и на что влияют заложники, которых удерживают террористы, эстонскому изданию Rus.Postimees рассказал редактор "Лучшего радио" из Тель-Авива Виталий Новоселов.
Rus.Postimees удалось поговорить с редактором независимого СМИ, которое ведет свой многочасовой прямой эфир со свежими новостями и аналитикой происходящего на Ближнем Востоке.
- Виталий, вы и ваши коллеги круглые сутки следите за ситуацией в Израиле. Какая тональность оценок случившегося звучит в СМИ Израиля сейчас? За несколько тысяч километров от Израиля масштабы вашей беды многим сложно представить.
- Во-первых, по масштабам такого не было никогда. По крайней мере, с 1973 года, когда Израилю объявили войну соседи. Тональность обсуждения сводится к тому, что это провал по всем направлениям. Правительство, армия и разведка в жесткой критике. Много вопросов, на которые нет ответов.
Если проанализировать немного, в чем именно провал, то, прежде всего, это, конечно, провал разведки. Потому что считалось, что в Израиле военная разведка, в которую были вкачены миллиарды шекелей, обладает и техническими средствами, и агентурой в Газе. То есть тем, что не позволяет готовить такие масштабные террористические акции незамеченными.
Оказалось, что разведка ничего не предоставила. Либо информации было мало, либо она была неубедительна, чтобы политическое руководство реагировало. Вопрос открыт. Но факт остается. В результате того, что разведка не дала этих данных, дивизия "Газа", которая расположена вдоль границ с сектором Газа, в значительной степени была ослаблена. Ее части были переброшены на Западный берег, то, что принято называть - Иудея и Самария. Считается, что Палестинская автономия состоит из Западного берега и сектора Газа.