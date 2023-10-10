В Екабпилсе в изоляторе на шнурках повесился мужчина. Родственники возмущены халатностью полиции

У Линардса был установлен запрет на приближение к подруге, однако они снова сблизились и не сообщили об этом стражам порядка.

Мать Линардса Дайга рассказывает, что Линардс повесился на своих шнурках. Стражи порядка предоставили матери разные показания - что сын повесился на площадке для прогулок или что сделал это в камере изолятора.

Мужчина долгое время страдал серьезными проблемами с желудком, ему помогали особые медикаменты. В изоляторе их с собой не было, и Линардс попросил вызвать скорую помощь, на что, возможно, стражи порядка не отреагировали.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке: