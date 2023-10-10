В Екабпилсе в изоляторе на шнурках повесился мужчина. Родственники возмущены халатностью полиции

24 сентября между Линардсом и его подругой возникла ссора, в результате чего они были доставлены в изолятор полиции Екабпилса. Женщину вскоре освободили, а Линардс в месте задержания покончил с собой, сообщает передача Bez Tabu.
У Линардса был установлен запрет на приближение к подруге, однако они снова сблизились и не сообщили об этом стражам порядка.
Мать Линардса Дайга рассказывает, что Линардс повесился на своих шнурках. Стражи порядка предоставили матери разные показания - что сын повесился на площадке для прогулок или что сделал это в камере изолятора.
Мужчина долгое время страдал серьезными проблемами с желудком, ему помогали особые медикаменты. В изоляторе их с собой не было, и Линардс попросил вызвать скорую помощь, на что, возможно, стражи порядка не отреагировали.
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