Вт, 10.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В Екабпилсе в изоляторе на шнурках повесился мужчина. Родственники возмущены халатностью полиции

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Тюремная решетка
Тюремная решетка Фото: Unsplash

24 сентября между Линардсом и его подругой возникла ссора, в результате чего они были доставлены в изолятор полиции Екабпилса. Женщину вскоре освободили, а Линардс в месте задержания покончил с собой, сообщает передача Bez Tabu.

У Линардса был установлен запрет на приближение к подруге, однако они снова сблизились и не сообщили об этом стражам порядка.

Мать Линардса Дайга рассказывает, что Линардс повесился на своих шнурках. Стражи порядка предоставили матери разные показания - что сын повесился на площадке для прогулок или что сделал это в камере изолятора.

Мужчина долгое время страдал серьезными проблемами с желудком, ему помогали особые медикаменты. В изоляторе их с собой не было, и Линардс попросил вызвать скорую помощь, на что, возможно, стражи порядка не отреагировали.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх