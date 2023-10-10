В Израиле обнаружены новые жертвы; восстановлен "полный контроль" над границей с сектором Газа

Проломы в заграждении, через которые палестинские боевики проникали на израильскую территорию, теперь контролируются израильской авиацией и танками.

Более десяти приграничных городов эвакуированы, тысячи израильтян были перемещены вглубь страны.

Подсчитано, что утром в субботу нападение на Израиль начали около 1000 боевиков. Минимум 400 их них израильские силы обороны ликвидировали, а еще несколько десятков взяты в плен.

В ХАМАС агентству АР заявили, что боевики по-прежнему находятся в Израиле и вечером в понедельник они захватили новых заложников.

Армия подсчитала, что после начала вторжения палестинцы выпустили по Израилю примерно 4400 ракет.

В Израиле мобилизованы 300 000 резервистов, и сейчас главный вопрос в том, начнет ли Израиль и сухопутную операцию в секторе Газа.

В понедельник армия Израиля сообщила, что ликвидированы вооруженные лица, проникшие в страну с территории Ливана, и что вертолеты осуществляют налеты на цели в этом районе.

Позднее ответственность за неудачную попытку вторжения с территории Ливана взяла на себя палестинская группировка "Исламский джихад".

Ливанская шиитская группировка "Хезболла" сообщила, что в результате израильских ударов были убиты трое ее членов, на что боевики ответили ракетным ударом по Израилю.

В свою очередь ХАМАС угрожает убить взятых в плен заложников, если Израиль продолжит налеты на сектор Газа.

Террористы обещают убивать по одному заложнику в ответ на каждый израильский удар по гражданским объектам.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в результате израильских ударов в секторе Газа к настоящему времени разрушено 790 домов и серьезно повреждено 5300 зданий.

Более 187 000 из примерно 2,3 миллиона жителей сектора Газа уже покинули свои дома.

Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ в Газе (UNRWA) разместило более 137 000 человек, которые в настоящее время лишены крова, в школьных зданиях по всему анклаву.