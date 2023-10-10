В Израиле обнаружены новые жертвы; восстановлен "полный контроль" над границей с сектором Газа

Реагируя на вторжение палестинской исламистской группировки ХАМАС, Израиль в понедельник усилил авиаудары по сектору Газа и полностью прекратил поставки в анклав продовольствия, топлива, электроэнергии и других товаров, сообщают агентства АР и AFP.
По мере того как военные действия продолжаются уже третий день, в Израиле обнаруживаются все новые тела людей, убитых палестинскими боевиками.
В Беэри, в небольшом кибуце, захваченном оккупантами после затянувшегося кризиса с захватом заложников, спасатели обнаружили 100 тел. Это десятая часть населения этой фермерской деревни.
Таким образом, число погибших в Израиле уже превысило 900 человек.
Еще примерно 150 человек боевики взяли в заложники и увезли в сектор Газа. Среди них как военные, так и мирные жители, в том числе женщины, дети и пожилые люди.
Среди убитых, без вести пропавших и захваченных в заложники - десятки иностранных граждан, в том числе граждане Таиланда, Германии, Аргентины, Франции и США.
Израильская армия продолжает наносить массированные авиационные и артиллерийские удары по сектору Газа в ответ на атаки палестинских боевиков. По данным палестинских властей, в результате израильских авиаударов погибло не менее 687 человек. Израиль утверждает, что среди них сотни боевиков.
Израильская армия объявила о восстановлении "полного контроля" над районами вдоль южной границы сектора Газа, которые были захвачены палестинскими боевиками.
Проломы в заграждении, через которые палестинские боевики проникали на израильскую территорию, теперь контролируются израильской авиацией и танками.
Более десяти приграничных городов эвакуированы, тысячи израильтян были перемещены вглубь страны.
Подсчитано, что утром в субботу нападение на Израиль начали около 1000 боевиков. Минимум 400 их них израильские силы обороны ликвидировали, а еще несколько десятков взяты в плен.
В ХАМАС агентству АР заявили, что боевики по-прежнему находятся в Израиле и вечером в понедельник они захватили новых заложников.
Армия подсчитала, что после начала вторжения палестинцы выпустили по Израилю примерно 4400 ракет.
В Израиле мобилизованы 300 000 резервистов, и сейчас главный вопрос в том, начнет ли Израиль и сухопутную операцию в секторе Газа.
В понедельник армия Израиля сообщила, что ликвидированы вооруженные лица, проникшие в страну с территории Ливана, и что вертолеты осуществляют налеты на цели в этом районе.
Позднее ответственность за неудачную попытку вторжения с территории Ливана взяла на себя палестинская группировка "Исламский джихад".
Ливанская шиитская группировка "Хезболла" сообщила, что в результате израильских ударов были убиты трое ее членов, на что боевики ответили ракетным ударом по Израилю.
В свою очередь ХАМАС угрожает убить взятых в плен заложников, если Израиль продолжит налеты на сектор Газа.
Террористы обещают убивать по одному заложнику в ответ на каждый израильский удар по гражданским объектам.
По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в результате израильских ударов в секторе Газа к настоящему времени разрушено 790 домов и серьезно повреждено 5300 зданий.
Более 187 000 из примерно 2,3 миллиона жителей сектора Газа уже покинули свои дома.
Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ в Газе (UNRWA) разместило более 137 000 человек, которые в настоящее время лишены крова, в школьных зданиях по всему анклаву.
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