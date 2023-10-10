Что такое движение ХАМАС и кто его поддерживает

В большинстве европейских стран ХАМАС признан террористической организацией. Она контролирует сектор Газа, откуда ведет атаки по Израилю - при финансовой и материальной поддержке некоторых стран.
Старт очередной вспышки насилия на Ближнем Востоке был дан в субботу, 7 октября, когда радикальное исламистское движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса" или "Буря Аль-Акса". Атаки на южные и центральные районы Израиля боевики ХАМАС приурочили к 50-летию войны Судного дня, когда государство Израиль с успехом отразило нападение коалиции арабских стран под предводительством Египта и Сирии.
По предварительной информации на утро 9 октября известно более чем 700 погибших в Израиле и 2382 пострадавших. В то же время палестинская сторона сообщает, что в секторе Газа с начала боевых действий погибли 436 человек, еще около 2300 палестинцев были ранены.
Россия не признает ХАМАС террористами
"Радикально-исламистское" - это определение ранее употребляли большинство немецких СМИ, когда речь шла о палестинском движении ХАМАС. В последнее время немецкая пресса все чаще говорит о ней как о террористической организации. Таковой ХАМАС признан Европейским Союзом, ФРГ, Израилем, Канадой, США, Японией, а также рядом других стран. Австралия и Великобритания признали террористическим только военное крыло ХАМАС.
В свою очередь ХАМАС не признается террористической организацией, в частности, в Бразилии, Катаре, КНР, Норвегии, Организации исламского сотрудничества, Турции, Швейцарии и еще некоторых странах.
Россия также не причисляет ХАМАС к террористическим организациям, считает его легитимным партнером для переговоров, лидеры ХАМАС неоднократно посещали Москву по приглашению президента Владимира Путина. Последний визит состоялся в середине сентября 2022 года.
Когда возник ХАМАС
Движение было основано в середине декабря 1987 года, вскоре после начала Первой палестинской интифады, на базе отделений египетской организации "Братья-мусульмане" и Палестинского исламского джихада в секторе Газа. Духовным лидером ХАМАС стал шейх Ахмед Ясин.
С момента возникновения ХАМАС находился в оппозиции к Организации освобождения Палестины (ООП) Ясира Арафата. Изначально движение рассматривалось Израилем как противовес ООП и даже, по некоторым данным, какое-то время пользовалось его финансовой поддержкой. Впрочем, обе стороны категорически отрицают эту версию. В отличие от ООП, ХАМАС с самого начала не признавал существования государства Израиль, призывая к его уничтожению и созданию на его территории исламского палестинского государства. На гербе ХАМАС изображены два скрещенных меча на фоне Купола Скалы на Храмовой горе в Иерусалиме и в обрамлении палестинских флагов, а вверху - контур палестинского государства, занимающего территорию Израиля.
В 1993 году между Израилем и Организацией освобождения Палестины Арафата были подписаны соглашения в Осло, что положило конец первой интифаде (в переводе с арабского "подъем", "потрясение" или "избавление" - восстания палестинцев в 1987-1993 годах против израильтян, целью которых было названо освобождение территорий, занятых Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. - Ред. ). ХАМАС достигнутых договоренностей в Осло не признал, продолжив совершать нападения на территорию Израиля.
После смерти Арафата в 2004 году ХАМАС начал активно участвовать в политической жизни Палестинской автономии, в феврале 2006 года получив абсолютное большинство на выборах в Палестинский законодательный совет и существенно пошатнув позиции ФАТХ - одной из ведущих партий, по сути, формировавшей к тому моменту политику ООП. В том же месяце президент России Владимир Путин пригласил делегацию ХАМАС на переговоры в Москву, что вызвало недоумение у партнеров РФ по урегулированию израильско-палестинского конфликта и возмущение в Израиле.
Противостояние ХАМАС и ФАТХ
В 2007 году в результате вооруженного противостояния с ФАТХ в секторе Газа ХАМАС полностью захватил власть в этом регионе; ФАТХ, в свою очередь, сохранил позиции на Западном берегу реки Иордан и создал там новое правительство во главе с Махмудом Аббасом. Таким образом, территории Палестинской автономии в настоящее время не только разделены на две части географически, но и расколоты на два враждебных политических лагеря.
Обосновавшись в секторе Газа, ХАМАС продолжил совершать нападения на израильтян и ракетные обстрелы Израиля. В ответ на усиление ракетных и минометных атак с территории сектора Газа израильская армия трижды проводила военные операции с целью уничтожения военной инфраструктуры ХАМАС: "Литой свинец" (2009), "Облачный столп" (2012) и "Нерушимая скала" (2014).
Кто поддерживает ХАМАС
Сектор Газа является одним из самых густонаселенных районов в мире. Длина его составляет примерно 40 км, ширина - от 6 до 12 км. Общая площадь - около 360 квадратных километров. Более двух третей населения состоит из беженцев, покинувших территорию Израиля в результате Арабо-израильской войны 1947-1949 годов и их потомков. По различным оценкам, плотность населения составляет от 4890 до 5328 человека на квадратный километр.
Сектор в значительной степени экономически изолирован, имея укрепленные границы с Израилем и Египтом на юге и востоке и выход к Средиземному морю на западе. Большая часть населения живет в крайней нищете и полагается на международную гуманитарную помощь, которая была сильно урезана под давлением предыдущего президента США Дональда Трампа.
При атаках на Израиль ХАМАС традиционно использует в качестве щита собственное мирное население. Ракетные установки размещаются на территории жилых районов, на крышах школ или больниц, а командные центры создаются в многоквартирных домах. Боевики роют туннели для доставки оружия, в основном, с территории Египта, хотя его руководство и старается перекрывать такие каналы поступления вооружений на территорию сектора Газа.
Одним из самых важных доноров и иностранных союзников ХАМАС является Катар. В 2012 году эмир Аль Тани стал первым главой иностранного государства, посетившим руководство ХАМАС в секторе Газе. Катар перечислил на счета ХАМАС более 1,5 миллиарда евро. Израиль надеется, что Катар, как и некоторые другие арабские государства, последует примеру Объединенных Арабских Эмиратов, подписавших Авраамский договор (соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, инициированное Дональдом Трампом и подписанное 15 сентября 2020 года. - Ред.) и установит дипломатические отношения с Израилем.
Другим важным союзником ХАМАСа является Турция. Еще до начала последних ракетных обстрелов Израиля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с политическим лидером ХАМАС Исмаилом Ханией пообещал ему свою поддержку.
ХАМАС поддерживают и десятки неправительственных инициатив в разных странах, в том числе, в Германии. По данным журнала Der Spiegel, пожертвования в пользу ХАМАС, собранные на территории ФРГ подобными организациями, исчисляются миллионами евро.
Роль Ирана в нынешней войне ХАМАС против Израиля
Как утверждает американское издание The Wall Street Journal, нынешняя атака ХАМАС на Израиль была спланирована при содействии Ирана. В публикации отмечается, что в конце сентября "иранские официальные лица во время встречи c ХАМАС в Бейруте дали зеленый свет нападениям". Офицеры иранского Корпуса стражей исламской революции "работали с ХАМАС с августа, планируя вторжения с воздуха, суши и моря". Иранская делегация в ООН опровергла причастность Тегерана к планированию или осуществлению атаки ХАМАС на Израиль. "Мы решительно поддерживаем Палестину, но мы не причастны к палестинскому ответу, поскольку это решение принимает только сама Палестина", - заявили в представительстве Ирана в международной организации в Нью-Йорке.