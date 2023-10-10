Что такое движение ХАМАС и кто его поддерживает

В свою очередь ХАМАС не признается террористической организацией, в частности, в Бразилии, Катаре, КНР, Норвегии, Организации исламского сотрудничества, Турции, Швейцарии и еще некоторых странах.

Россия также не причисляет ХАМАС к террористическим организациям, считает его легитимным партнером для переговоров, лидеры ХАМАС неоднократно посещали Москву по приглашению президента Владимира Путина. Последний визит состоялся в середине сентября 2022 года.

Когда возник ХАМАС

Движение было основано в середине декабря 1987 года, вскоре после начала Первой палестинской интифады, на базе отделений египетской организации "Братья-мусульмане" и Палестинского исламского джихада в секторе Газа. Духовным лидером ХАМАС стал шейх Ахмед Ясин.

С момента возникновения ХАМАС находился в оппозиции к Организации освобождения Палестины (ООП) Ясира Арафата. Изначально движение рассматривалось Израилем как противовес ООП и даже, по некоторым данным, какое-то время пользовалось его финансовой поддержкой. Впрочем, обе стороны категорически отрицают эту версию. В отличие от ООП, ХАМАС с самого начала не признавал существования государства Израиль, призывая к его уничтожению и созданию на его территории исламского палестинского государства. На гербе ХАМАС изображены два скрещенных меча на фоне Купола Скалы на Храмовой горе в Иерусалиме и в обрамлении палестинских флагов, а вверху - контур палестинского государства, занимающего территорию Израиля.