Вт, 10.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В Елгаве парень мчался через город со скоростью 103 км/час, за что был сурово наказан

TVNET Auto rus.tvnet.lv
,
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Полиция за работой
Полиция за работой Фото: Valsts policija

8 октября стражи порядка зафиксировали в Елгаве автомобиль марки Mercedes Benz, который в месте с разрешенной скоростью 50 км/ч двигался со скоростью 103 км/с.

8 октября 2023 года в 01:04 в Елгаве на улице Ригас, в направлении от магистрали Лока к улице Пернавас, сотрудники отдела реагирования Земгальского регионального управления Государственной полиции заметили автомобиль Mercedes Benz, который двигался со скоростью 103 км/ч в населенном пункте, где ограничение скорости составляет 50 км/ч, т.е. превысил скорость на 53 км/ч.

Стражи порядка незамедлительно призвали водителя остановить автомобиль. Когда машина остановилась, выяснилось, что за рулем сидит молодой человек 2004 года рождения.

За такое превышение скорости водитель был оштрафован на 360 евро и лишен прав на шесть месяцев.

Государственная полиция призывает водителей не быть безрассудными и помнить, что превышение скорости и нарушение других правил дорожного движения ставит под угрозу не только собственную безопасность водителя, но и безопасность других участников дорожного движения.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх