В Елгаве парень мчался через город со скоростью 103 км/час, за что был сурово наказан

8 октября 2023 года в 01:04 в Елгаве на улице Ригас, в направлении от магистрали Лока к улице Пернавас, сотрудники отдела реагирования Земгальского регионального управления Государственной полиции заметили автомобиль Mercedes Benz, который двигался со скоростью 103 км/ч в населенном пункте, где ограничение скорости составляет 50 км/ч, т.е. превысил скорость на 53 км/ч.

Стражи порядка незамедлительно призвали водителя остановить автомобиль. Когда машина остановилась, выяснилось, что за рулем сидит молодой человек 2004 года рождения.

За такое превышение скорости водитель был оштрафован на 360 евро и лишен прав на шесть месяцев.

Государственная полиция призывает водителей не быть безрассудными и помнить, что превышение скорости и нарушение других правил дорожного движения ставит под угрозу не только собственную безопасность водителя, но и безопасность других участников дорожного движения.