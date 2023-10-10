Группа литовских пограничников отправится на помощь коллегам в Латвию

Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) сообщила во вторник, что в числе отправляющихся в Латвию пограничников - два кинолога с собаками.

Это будет уже третья часть миссии СОГГЛ в Латвии по оказанию помощи, которая длится по две недели. Помощь оказывается в связи с тем, что в последнее время в Латвии увеличился поток нелегальных мигрантов.

Отбывающие в Латвию пограничники едут с собственным снаряжением и оружием и будут осуществлять охрану границы, пресечение нелегальной миграции из Беларуси и другие мероприятия по охране границы на наиболее проблемных участках при координации со стороны латвийских коллег.

В общей сложности с начала реализации политики разворачивания нелегальных мигрантов на границе в начале августа 2021 года Польша, Литва и Латвия уже не пропустили из Беларуси 114,9 тыс. нелегальных мигрантов. Больше всего мигрантов за два с лишним года не пустила Польша - почти 73,4 тыс. человек, в Литве из количество составило 21,3 тыс., в Латвии - 20,2 тыс.

Приток мигрантов из Беларуси в страны ЕС начался в 2021 году, и Запад винит в этом минский режим.