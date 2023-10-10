"Очень некомфортно!" Родители делятся эмоциями из-за угроз и эвакуации школ

Мамы в группе Atsaucīgo māmiņu forums признали в дискуссии, что ситуация неприятная, даже если их конкретные школы не были эвакуированы.

"Это очень некомфортная ситуация..." - написала одна мамочка. Другая откликнулась: "Соглашусь, некомфортно, особенно учитывая все то, что сейчас в мире происходит".

Еще одна мамочка рассказала, как чувствуют себя дети: "Все были напуганы - как минимум мои маленькие дети! Работа в Риге и Пририжье сейчас парализована, так как всем нужно быть со своими детьми. Слава богу, что мы можем!".

В группе сообщается, что эвакуация проходила в таких городах, как Олайне, Балдоне, Улброка, Кекава, Приекули, Цесис, Яунмарупе, Икшкиле, Кегумс, Лиелварде, Сигулда, Смилтене, а также в отдельных школах Риги, Саласпилса, Талси, Пиньки, Спуньциемса, Резекне и Марупе.

"Я еще никогда так не спешила за своими детьми в школу. Нападение России на Украину, терракты ХАМАС в Израиле - мой страх и переживания за других детей все больше переплетаются со страхом за безопасность и будущее моих детей"

Es vēl nekad iepriekš tā nebiju steigusies pakaļ saviem bērniem uz skolu.Krievijas iebrukums Ukrainā,Hamas terorakti Izraēlā-bailes un pārdzīvojums par citiem bērniem man arvien ciešāk sāk savīties kopā ar bailēm par savu bērnu drošību un nākotni.Tāds man šodien #MentalHealthDay — Liene Dambiņa (@DambinaLiene) October 10, 2023