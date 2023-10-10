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"Очень некомфортно!" Родители делятся эмоциями из-за угроз и эвакуации школ

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Фото: Paula Äurkste/LETA

Во вторник, 10 октября, некоторые школы Латвии получили информацию о потенциальной угрозе. Во многих заведениях была проведена эвакуация. Мамы и папы поспешили обсудить произошедшее в социальных сетях, рассказав, в каких городах прошла эвакуация.

Как сообщалось, начальник Государственной полиции Арманд Рукс в интервью Латвийскому радио сообщил, что угрозы по электронной почте получили около 300 школ Латвии. 

В школах были получены три вида сообщений с разных электронных адресов. Первые электронные письма были получены около полуночи. 

Заместитель мэра Риги Линда Озола ("Код для Риги") ранее рассказала, что после получения писем с угрозами в школах Риги масштабных мероприятий по эвакуации не было "благодаря предыдущему опыту и четким действиям". Однако некоторые учебные заведения приняли решение об эвакуации.

Озола пояснила, что столичные школы и раньше получали подобные анонимные письма. Каждый случай оценивается и передается в полицию. Последнее такое письмо было получено всего неделю назад. Школы передают информацию как в Департамент образования, культуры и спорта, так и в Государственную полицию, которые дают свою оценку степени угрозы. Если сообщается, что уровень угрозы низкий и эвакуация не требуется, то ученики не эвакуируются.

По мнению Озолы, сегодня ситуация была иной, поскольку подобные письма получили не только рижские школы, но и учебные заведения по всей Латвии.

Мамы в группе Atsaucīgo māmiņu forums признали в дискуссии, что ситуация неприятная, даже если их конкретные школы не были эвакуированы. 

"Это очень некомфортная ситуация..." - написала одна мамочка. Другая откликнулась: "Соглашусь, некомфортно, особенно учитывая все то, что сейчас в мире происходит". 

Еще одна мамочка рассказала, как чувствуют себя дети: "Все  были напуганы - как минимум мои маленькие дети! Работа в Риге и Пририжье сейчас парализована, так как всем  нужно быть со своими детьми. Слава богу, что мы можем!".

В группе сообщается, что эвакуация проходила в таких городах, как Олайне, Балдоне, Улброка, Кекава, Приекули, Цесис, Яунмарупе, Икшкиле, Кегумс, Лиелварде, Сигулда, Смилтене, а также в отдельных школах Риги, Саласпилса, Талси, Пиньки, Спуньциемса, Резекне и Марупе. 

"Я еще никогда так не спешила за своими детьми в школу. Нападение России на Украину, терракты ХАМАС в Израиле - мой страх и переживания за других детей все больше переплетаются со страхом за безопасность и будущее моих детей"

"Наша школа была эвакуирована. Без паники, спокойно. Родители были оповещены родительским комитетом, все дети по домам. Кстати, обучение для всех нас. Я также беседовала с детьми о том, что делать, если телефон остался в школе. Очень правильно, что школы были эвакуированы независимо от того, шутка это или нет"

"Если есть сообщение об угрозах, на них нужно реагировать и детей нужно немедленно выводить из школы!

Есть школы, которые этого не сделали. Советский пофигизм 10 лет назад вызвал трагедию в Золитуде, так как кто-то посчитал себя умнее и способнее оценить риски безопасности"

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