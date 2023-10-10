"Очень некомфортно!" Родители делятся эмоциями из-за угроз и эвакуации школ

Во вторник, 10 октября, некоторые школы Латвии получили информацию о потенциальной угрозе. Во многих заведениях была проведена эвакуация. Мамы и папы поспешили обсудить произошедшее в социальных сетях, рассказав, в каких городах прошла эвакуация.
Как сообщалось, начальник Государственной полиции Арманд Рукс в интервью Латвийскому радио сообщил, что угрозы по электронной почте получили около 300 школ Латвии.
В школах были получены три вида сообщений с разных электронных адресов. Первые электронные письма были получены около полуночи.
Заместитель мэра Риги Линда Озола ("Код для Риги") ранее рассказала, что после получения писем с угрозами в школах Риги масштабных мероприятий по эвакуации не было "благодаря предыдущему опыту и четким действиям". Однако некоторые учебные заведения приняли решение об эвакуации.
Озола пояснила, что столичные школы и раньше получали подобные анонимные письма. Каждый случай оценивается и передается в полицию. Последнее такое письмо было получено всего неделю назад. Школы передают информацию как в Департамент образования, культуры и спорта, так и в Государственную полицию, которые дают свою оценку степени угрозы. Если сообщается, что уровень угрозы низкий и эвакуация не требуется, то ученики не эвакуируются.
По мнению Озолы, сегодня ситуация была иной, поскольку подобные письма получили не только рижские школы, но и учебные заведения по всей Латвии.
Мамы в группе Atsaucīgo māmiņu forums признали в дискуссии, что ситуация неприятная, даже если их конкретные школы не были эвакуированы.
"Это очень некомфортная ситуация..." - написала одна мамочка. Другая откликнулась: "Соглашусь, некомфортно, особенно учитывая все то, что сейчас в мире происходит".
Еще одна мамочка рассказала, как чувствуют себя дети: "Все были напуганы - как минимум мои маленькие дети! Работа в Риге и Пририжье сейчас парализована, так как всем нужно быть со своими детьми. Слава богу, что мы можем!".
В группе сообщается, что эвакуация проходила в таких городах, как Олайне, Балдоне, Улброка, Кекава, Приекули, Цесис, Яунмарупе, Икшкиле, Кегумс, Лиелварде, Сигулда, Смилтене, а также в отдельных школах Риги, Саласпилса, Талси, Пиньки, Спуньциемса, Резекне и Марупе.
"Я еще никогда так не спешила за своими детьми в школу. Нападение России на Украину, терракты ХАМАС в Израиле - мой страх и переживания за других детей все больше переплетаются со страхом за безопасность и будущее моих детей"
Es vēl nekad iepriekš tā nebiju steigusies pakaļ saviem bērniem uz skolu.Krievijas iebrukums Ukrainā,Hamas terorakti Izraēlā-bailes un pārdzīvojums par citiem bērniem man arvien ciešāk sāk savīties kopā ar bailēm par savu bērnu drošību un nākotni.Tāds man šodien #MentalHealthDay— Liene Dambiņa (@DambinaLiene) October 10, 2023
"Наша школа была эвакуирована. Без паники, спокойно. Родители были оповещены родительским комитетом, все дети по домам. Кстати, обучение для всех нас. Я также беседовала с детьми о том, что делать, если телефон остался в школе. Очень правильно, что школы были эвакуированы независимо от того, шутка это или нет"
Mūsu skola tika evakuēta. Bez panikas, pa mierīgo. Vecāki tika informēti no vecāku padomes, visi bērni pa mājām. Pie reizes apmācība mums visiem. Kā arī izrunāju ar bērniem kā rīkoties, ja telefons palicis skolā. Ļoti pareizi, ka skolas evakuēja vienalga joks vai nē. +— Kristīne (@kristine_grass) October 10, 2023
"Если есть сообщение об угрозах, на них нужно реагировать и детей нужно немедленно выводить из школы!
Есть школы, которые этого не сделали. Советский пофигизм 10 лет назад вызвал трагедию в Золитуде, так как кто-то посчитал себя умнее и способнее оценить риски безопасности"
Ja ir paziņojums par draudiem, uz to ir jāreaģē un bērni nekavējoties jāizved no skolas!— Aivars (@Borovkovs) October 10, 2023
Ir skolas, kas tā nedarīja. Padomiskais pofigisms pirms 10 gadiem izraisīja Zolitūdes traģēdiju, jo kāds uzskatīja, ka ir gudrāks un prot novērtēt drošības riskus.
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