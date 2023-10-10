"Мы здесь как рабы": на газовом месторождении "Газпрома" началась забастовка

Ковыктинское газовое месторождение является лидером по запасам газа в Восточной Сибири. Оно поставляет газ в трубопровод "Сила Сибири", соединяющий Россию и Китай. Работники этого месторождения объявили забастовку, поскольку не получили обещанную зарплату, а также достойные условия труда, передает "Новосибирск Онлайн".

По словам одного из рабочих газового месторождения, они прекратили работу 4 октября.

"Мы продолжили работу, но нам уже два месяца не выплачивают ни зарплату, ни аванс", - рассказал сотрудник месторождения Алексей Зимин, переехавший на работу в Иркутскую область. Он подписал двухмесячный контракт с дочерней компанией "Газпрома", но обещанной зарплаты не получил.

По данным другого источника издания, из примерно 40 работников зарплату получили только трое, причем вместо обещанных 90 тысяч рублей (около 850 евро) в месяц им выплатили сумму от трех до 60 раз меньше. Некоторые отработали два месяца, предусмотренные контрактом, и уехали домой, не получив денег.