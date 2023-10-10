После того, как российский газовый гигант "Газпром" перекрыл подачу газа в большинство европейских стран, сократил добычу газа и понес убытки в триллионы рублей за последние четыре квартала, рабочие на одном из крупнейших газовых месторождений компании столкнулись с задержками зарплаты. Там началась забастовка.
"Мы здесь как рабы": на газовом месторождении "Газпрома" началась забастовка
Ковыктинское газовое месторождение является лидером по запасам газа в Восточной Сибири. Оно поставляет газ в трубопровод "Сила Сибири", соединяющий Россию и Китай. Работники этого месторождения объявили забастовку, поскольку не получили обещанную зарплату, а также достойные условия труда, передает "Новосибирск Онлайн".
По словам одного из рабочих газового месторождения, они прекратили работу 4 октября.
"Мы продолжили работу, но нам уже два месяца не выплачивают ни зарплату, ни аванс", - рассказал сотрудник месторождения Алексей Зимин, переехавший на работу в Иркутскую область. Он подписал двухмесячный контракт с дочерней компанией "Газпрома", но обещанной зарплаты не получил.
По данным другого источника издания, из примерно 40 работников зарплату получили только трое, причем вместо обещанных 90 тысяч рублей (около 850 евро) в месяц им выплатили сумму от трех до 60 раз меньше. Некоторые отработали два месяца, предусмотренные контрактом, и уехали домой, не получив денег.
Тем, кто остался на работе на зиму, не выдали зимнюю одежду. И это при том, что температура в тайге уже опустилась до минус 10 градусов.
Попытки договориться с руководством ничего не дали, говорит Зимин. "Работников загоняют на работу чуть ли не насилием и драками. Мы здесь как рабы", - сказал он.
"Газпром" испытывает серьезные финансовые проблемы с середины 2022 года, когда практически все основные европейские страны - потребители российского газа - были отключены от российского газа. Взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" помешали компании возобновить поставки.
С июля 2022 года до конца 2023 года "Газпром" потратил две трети своих денежных резервов на покрытие дефицита бюджета и компенсацию финансовых потерь.
Во второй половине прошлого года компания понесла чистый убыток в 1,2 триллиона рублей (11,4 миллиарда евро), а прибыль за первое полугодие 2023 года компенсировала лишь пятую часть этих убытков.
Объем добычи газа "Газпрома" с января по июнь составил 179,45 миллиарда кубометров. По сравнению с тем же периодом 2022 года объемы добычи снизились на 25%, а по сравнению с довоенным периодом - почти на треть.
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