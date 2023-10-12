"Я жена миллионера и трачу миллионы в неделю!"

В последнем видео в TikTok (на аккаунт подписаны 343 000 человек) Линда показывает, как тратит деньги за неделю. Она признается, что миллион долларов в день у нее уходит на бриллианты, золото, шоколад и другие "радости".

В своем аккаунте в Instagram Линда разместила несколько видеороликов, в которых объясняет, почему ей нравится быть женой миллионера: "Вам не нужно готовить; вам не нужно водить машину самостоятельно; цветы каждый день; двадцать звонков в день; поездки и времяпрепровождение с подругами в путешествиях – ведь он все время работает; извинения с помощью дорогих сумочек и украшений; всегда первым классом в самолетах; 24-каратное золото и т. д.