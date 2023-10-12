"Я жена миллионера и трачу миллионы в неделю!"

23-летняя жена мультимиллионера Линда Андраде из Дубая регулярно публикует фотографии и видео в своих аккаунтах в TikTok и Instagram, рассказывая, как она тратит миллионы в своей гламурной повседневной жизни. К тому же женщина тратит тысячи не только на дорогие сумочки или косметические процедуры – она готова распрощаться с 7000 долларами в магазине шоколадных конфет.
В последнем видео в TikTok (на аккаунт подписаны 343 000 человек) Линда показывает, как тратит деньги за неделю. Она признается, что миллион долларов в день у нее уходит на бриллианты, золото, шоколад и другие "радости".
@lionlindaa Wells fargo loves me #money #howmuchispendinaday #millionaire ♬ Habibi (Albanian Remix) - Ricky Rich & Dardan
В своем аккаунте в Instagram Линда разместила несколько видеороликов, в которых объясняет, почему ей нравится быть женой миллионера: "Вам не нужно готовить; вам не нужно водить машину самостоятельно; цветы каждый день; двадцать звонков в день; поездки и времяпрепровождение с подругами в путешествиях – ведь он все время работает; извинения с помощью дорогих сумочек и украшений; всегда первым классом в самолетах; 24-каратное золото и т. д.
Женщина также опубликовала видео, в котором рассказывает о том, чего ждет от мужа, когда забеременеет. Кольцо с голубым бриллиантом, если мальчик, и с розовым - если девочка. СПА каждый день и золото на вес ребенка.
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