В Таллинн пришла новая бюджетная авиакомпания. Открываются рейсы в Париж

Париж - один из крупнейших по количеству пассажиров рынков для Эстонии, где еще есть возможности для роста числа рейсов, поэтому появление новой авиакомпании на этом маршруте можно только приветствовать.

"Мы уже несколько лет вели переговоры с Transavia и очень рады, что весной следующего года они начнут полеты в Таллинн. Появление еще одной авиакомпании на парижском направлении означает не только более плотное расписание, но и более выгодные цены на билеты", - сказал член правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ, добавив, что участие Transavia в авиационной группе Air France-KLM открывает возможности для еще более широкого сотрудничества.

"Начало полетов Transavia, безусловно, порадует и любителей спорта. Летние Олимпийские игры в Париже - это великий праздник спорта и культуры", - сказал Пяргмяэ.