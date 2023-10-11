"Я ощутила смертельный страх". Латвийская певица о дороге домой из Израиля после атаки ХАМАС

"Хорошо, что был интернет и большая поддержка друзей из Латвии, по крайней мере, в социальных сетях. Все шлют письма, говоря, что все будет хорошо, молитвы. Ты входишь в такой духовный пласт и понимаешь - других ресурсов на данный момент нет, но с силой веры можно вытерпеть. Это дало мне моральную поддержку. Прослушивание музыки тоже. Ты сам ищешь какое-то утешение, чтобы не дать состоянию тревоги взять верх над твоим телом."

Во время паники улицы были пусты. Когда все закончилось, на улице появился местный житель, который, например, вывел на прогулку свою собаку. Однако иностранцам, проживающим в отеле, посоветовали не выходить за пределы отеля.

"День накануне и день [нападения] были как два мира", - делится воспоминаниями Алисе. "Накануне на улицах было так много людей, все было полно. Мы были в самом сердце Яффо, популярном туристическом месте рядом с пляжем. Но на следующее утро все было словно стерто".

Фото: No personīgā arhīva