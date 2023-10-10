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Видео ⟩ Пешеходы жалуются на опасное движение машин. Водители не видят проблем

rus.tvnet.lv
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Пешеходы жалуются на опасное движение машин. Водители не видят проблем
Пешеходы жалуются на опасное движение машин. Водители не видят проблем Фото: Ekrānuzņēmums no "Google Maps".

"Водители с детьми в машинах не считают нас за людей и совершенно спокойно нарушают правила и ездят по тротуару", - говорит мать двоих детей, которая регулярно гуляет по улице Грегора в Агенскалнсе.  В ситуации разбиралась программа Bez Tabu.

Старший сын Елизаветы ходит к троллейбусу по этой улице, а сама женщина водит младшего сына в детский сад.

Мать двоих детей также хорошо помнит ситуации, когда машины откровенно едут за ней, как будто ожидая, что пешеход наконец-то отойдет в сторону, чтобы пропустить ее на тротуаре.

Программе также удалось заснять, как несколько водителей грубо нарушают правила дорожного движения. Один из водителей даже настаивает на том, что "здесь двустороннее движение", и спрашивает: "Я вам не мешаю?".

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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