Видео ⟩ Сидела там целый час: жители дома в Пурвциемсе регулярно застревают в лифте

Только за этот год Сабина шесть раз застревала в лифте своего многоквартирного дома, а ее дочь - трижды. Недавно она опоздала на работу, потому что ей пришлось целый час сидеть в лифте.

Ситуация усугубляется еще и тем, что женщина боится тесных пространств. Другие соседи тоже не скрывают, что часто застревают в лифте, но этот опыт не вызывает у них такой паники, как у Сабины.

"Техническое состояние лифтов контролируется в соответствии с требованиями Кабинета Министров, при этом регулярно проводится как контроль опасного оборудования, так и необходимый ремонт. Ежегодно обязательная проверка лифтов проводится независимыми экспертами. Лифт жилого дома в ходе последней проверки признан годным к эксплуатации", - заявили в RNP.

При этом в RNP вселил надежду жильцам дома - ремонт лифта запланирован на 2024 год.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu