Видео ⟩ Сидела там целый час: жители дома в Пурвциемсе регулярно застревают в лифте

Сабина живет в 9-этажном доме на Варавикснес гатве около двух лет. Ее квартира находится на шестом этаже, поэтому при переезде она была рада, что ей не нужно подниматься по лестнице, а можно пользоваться лифтом. Но теперь Сабина изменила свое мнение, сообщает программа Bez Tabu.
Только за этот год Сабина шесть раз застревала в лифте своего многоквартирного дома, а ее дочь - трижды. Недавно она опоздала на работу, потому что ей пришлось целый час сидеть в лифте.
Ситуация усугубляется еще и тем, что женщина боится тесных пространств. Другие соседи тоже не скрывают, что часто застревают в лифте, но этот опыт не вызывает у них такой паники, как у Сабины.
"Техническое состояние лифтов контролируется в соответствии с требованиями Кабинета Министров, при этом регулярно проводится как контроль опасного оборудования, так и необходимый ремонт. Ежегодно обязательная проверка лифтов проводится независимыми экспертами. Лифт жилого дома в ходе последней проверки признан годным к эксплуатации", - заявили в RNP.
При этом в RNP вселил надежду жильцам дома - ремонт лифта запланирован на 2024 год.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!