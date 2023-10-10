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Видео ⟩ Сидела там целый час: жители дома в Пурвциемсе регулярно застревают в лифте

rus.tvnet.lv
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Лифт в доме
Лифт в доме Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta.

Сабина живет в 9-этажном доме на Варавикснес гатве около двух лет. Ее квартира находится на шестом этаже, поэтому при переезде она была рада, что ей не нужно подниматься по лестнице, а можно пользоваться лифтом. Но теперь Сабина изменила свое мнение, сообщает программа Bez Tabu.

Только за этот год Сабина шесть раз застревала в лифте своего многоквартирного дома, а ее дочь - трижды. Недавно она опоздала на работу, потому что ей пришлось целый час сидеть в лифте.

Ситуация усугубляется еще и тем, что женщина боится тесных пространств. Другие соседи тоже не скрывают, что часто застревают в лифте, но этот опыт не вызывает у них такой паники, как у Сабины.

"Техническое состояние лифтов контролируется в соответствии с требованиями Кабинета Министров, при этом регулярно проводится как контроль опасного оборудования, так и необходимый ремонт. Ежегодно обязательная проверка лифтов проводится независимыми экспертами. Лифт жилого дома в ходе последней проверки признан годным к эксплуатации", - заявили в RNP.

При этом в RNP вселил надежду жильцам дома - ремонт лифта запланирован на 2024 год.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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