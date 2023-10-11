Выборы в Польше. Что оставит после себя партия Качиньского

Ставленники ЗиС на ключевых постах

Подарки избирателям в преддверии выборов раздают и государственные компании. За месяц до 15 октября Даниэль Обайтек, глава энергетического концерна Orlen и член ЗиС, снизил цены на бензин до такой степени, что они упали ниже рыночных. В результате паломничество к польским заправкам совершили столько водителей из соседней Чехии, что чешские СМИ стали писать о "топливном туризме". Ожидается, что после выборов цены на бензин вернутся к нормальному уровню.

Такие люди, как Даниэль Обайтек, тесно связаны с партией "Закон и справедливость", так как они многим ей обязаны. За два года Обайтек прошел путь от мэра небольшого городка до главы нефтяного гиганта и доверенного лица лидера ЗиС Ярослава Качиньского. Для критиков молниеносная карьера Обайтека является примером назначения на государственные должности партийных выдвиженцев. Этот процесс за восемь лет правления ЗиС можно было наблюдать во многих сферах и отраслях экономики. Верные партии руководители крупных концернов и предприятий могут влиять на политику Польши в духе партии "Закон и справедливость", - даже если она проиграет выборы.

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