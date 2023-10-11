Актер Анатолий Белый представит в Риге новый спектакль "Часть жизни"

6 ноября в 19:00 в большом зале к/т Splendid palace с новым музыкально-поэтическим спектаклем "Часть жизни" выступит известный и любимый рижской публикой актер Анатолий Белый.
В этот вечер со сцены прозвучат стихи трёх великих поэтов XX-го века - Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака и Иосифа Бродского в музыкальном сопровождении саксофониста и композитора Арнольда Гискина.
В рамках мероприятия пройдет показ мини-фильмов из просветительского проекта Анатолия Белого "Кинопоэзия" – авторское режиссерское прочтение, погружающее в мир метафор, образов, ассоциаций и смыслов. Этот уникальный проект Анатолий Белый снимал в течение нескольких лет. Он посвящён интерпретации поэзии в кино и призван просвещать и образовывать широкую аудиторию. "Кинопоэзия" учит слышать поэзию, видеть её, чувствовать – при помощи кино.
Каждая тема, задетая в этот вечер, будь то лирика, гражданская поэзия или природные зарисовки раскрыты с трёх сторон – слово, музыка и кино. Музыка, поэзия и кино — это своего рода джазовый jam-session, импровизация. Они вступают в диалог, дополняют друг друга, создавая магическое действо, которое позволит по-новому не только услышать, но и увидеть стихи.
"Я уверен, что поэзия — это лекарство. Если к нему чаще обращаться — будешь здоровее душой. И потому на этом вечере мы с вами будем буквально дышать стихами, будем общаться на поэтическом и музыкальном языке: слушать поэзию, наслаждаться ею в сопровождении классных импровизаций на саксофоне и даже окунемся в мир кинопоэзии", - говорит Анатолий Белый.
Подготовка к гастролям в Латвии совпала с трагическими событиями в Израиле - стране, куда переехал Анатолий Белый после начала войны в Украине. "В это тяжелое для Израиля время я не перестаю думать о будущем. О мирном, светлом будущем. И оно настанет, я верю в это. С этой верой я живу сейчас и поэтому мы не отменяем наши концерты. Отдадим дань скорби и памяти павшим и продолжим жить. А поэзия всегда помогала выжить. Обнимаю всех крепко", - выразил слова поддержки Анатолий Белый.
Исполнители:
Анатолий Белый — актер театра, кино, продюсер. Трехкратный лауреат театральной премии "Чайка". Играл в МХТ им. А.П. Чехова. В числе его ролей — Мастер в "Мастере и Маргарите", Лаевский в "Дуэли", Каренин в "Серёже", Катуриан в "Человеке-Подушке", Хлудов в "Беге". Один из соавторов антивоенного моноспектакля "Я здесь", объехавшего более 50 городов в разных странах мира. В 2022 году вынужден был уехать в Израиль. Играет на сцене театра ГЕШЕР.
Арнольд Гискин — саксофонист, композитор, участник джазовых фестивалей, автор музыки к документальным и анимационным фильмам. Репатриировался в Израиль в 2022 году.
Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте https://www.pryamaya.eu/.
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