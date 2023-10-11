Актер Анатолий Белый представит в Риге новый спектакль "Часть жизни"

Подготовка к гастролям в Латвии совпала с трагическими событиями в Израиле - стране, куда переехал Анатолий Белый после начала войны в Украине. "В это тяжелое для Израиля время я не перестаю думать о будущем. О мирном, светлом будущем. И оно настанет, я верю в это. С этой верой я живу сейчас и поэтому мы не отменяем наши концерты. Отдадим дань скорби и памяти павшим и продолжим жить. А поэзия всегда помогала выжить. Обнимаю всех крепко", - выразил слова поддержки Анатолий Белый.

Исполнители:

Анатолий Белый — актер театра, кино, продюсер. Трехкратный лауреат театральной премии "Чайка". Играл в МХТ им. А.П. Чехова. В числе его ролей — Мастер в "Мастере и Маргарите", Лаевский в "Дуэли", Каренин в "Серёже", Катуриан в "Человеке-Подушке", Хлудов в "Беге". Один из соавторов антивоенного моноспектакля "Я здесь", объехавшего более 50 городов в разных странах мира. В 2022 году вынужден был уехать в Израиль. Играет на сцене театра ГЕШЕР.

Арнольд Гискин — саксофонист, композитор, участник джазовых фестивалей, автор музыки к документальным и анимационным фильмам. Репатриировался в Израиль в 2022 году.