Видео ⟩ ВСУ: противотанковое подразделение за четыре дня уничтожила 25 танков РФ

В Сухопутных войсках Украины заявляют, что 66-я механизированная бригада за четыре дня уничтожила 25 танков в направлении Лимана. Среди них самые современные российские танки Т-90. Сообщается, что это больше, чем Россия может произвести за два месяца.

"Русские сосредоточили на этом участке слишком много танков. Так получилось, что противотанковое подразделение бригады всего за несколько дней практически уничтожило танковый батальон", - констатировал военный эксперт Иван Киричевский.

Он также добавил, что вскоре на Купянском и Лиманском направлениях появится впечатляющая статистика об уничтоженной за отдельные периоды боевой технике оккупантов.