Со следующего года история станет отдельным предметом в школах

Cо следующего года историю в школах все-таки будут преподавать как отдельный предмет, сообщили в Министерстве образования и науки.
Во вторник, 10 октября, министр образования и науки Анда Чакша (НЕ) вместе со специалистами министерства и Государственного центра содержания образования (VISC) договорились с Ассоциацией учителей истории и социальных знаний, что со следующего года в 10-х - 11-х классах История должна преподаваться как отдельный предмет.
В ходе встречи было принято решение разделить для 10- и 11-х классов предмет "Социальные знания I" на два отдельных предмета: "История I" и "Социальные знания I".
"В отрасли предстоит интенсивная работа по усилению преподавания Истории в школах, что является вопросом национального развития и безопасности", - подчеркнула Чакша.
Как сообщалось, в августе этого года в целях улучшения ситуации в изучении истории, общественной истории и работе институтов памяти был разработан проект постановления, включающий ряд предложений, в том числе о восстановлении предмета История в программе средней школы и применении соответствующих критериев при оценке научных результатов.
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