Со следующего года история станет отдельным предметом в школах

Во вторник, 10 октября, министр образования и науки Анда Чакша (НЕ) вместе со специалистами министерства и Государственного центра содержания образования (VISC) договорились с Ассоциацией учителей истории и социальных знаний, что со следующего года в 10-х - 11-х классах История должна преподаваться как отдельный предмет.

В ходе встречи было принято решение разделить для 10- и 11-х классов предмет "Социальные знания I" на два отдельных предмета: "История I" и "Социальные знания I".

"В отрасли предстоит интенсивная работа по усилению преподавания Истории в школах, что является вопросом национального развития и безопасности", - подчеркнула Чакша.

Как сообщалось, в августе этого года в целях улучшения ситуации в изучении истории, общественной истории и работе институтов памяти был разработан проект постановления, включающий ряд предложений, в том числе о восстановлении предмета История в программе средней школы и применении соответствующих критериев при оценке научных результатов.