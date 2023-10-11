Фото ⟩ Лучшим сомелье стран Балтии был признан Алексей Погребной из Эстонии

"Это моя первая победа на конкурсе сомелье - невероятная и просто огромная неожиданность! И особенно приятно - одержать победу на таком большом соревновании. Борьба была захватывающей, особенно трудно пришлось в финале, но я на каждом этапе старался изо всех сил. Я нашел время, чтобы подготовиться и подучиться. Я очень благодарен занявшему второе место сомелье Микку Парре: на всем пути становления меня как сомелье он был моим товарищем по учебе, поддерживал и вдохновлял меня. Важным толчком к тому, чтобы добиться успеха на соревнованиях лучших сомелье стран Балтии, стало также участие в чемпионате Эстонии: опыт, полученный там, дал мне многое. Кроме того, недавно я попытал счастье на латвийском и литовском конкурсах сомелье, откуда тоже почерпнул ценный опыт", - сказал Алексей Погребной, признанный в субботу вечером лучшим сомелье стран Балтии.