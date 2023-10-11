Ср, 11.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Передача: Отдельные исключения могут препятствовать конфискации зарегистрированных в РФ машин

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Автомобильная пробка. Иллюстративное фото
Автомобильная пробка. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Обязательство конфисковывать автомобили с российскими и белорусскими номерами, если они не будут перерегистрированы или вывезены в течение определенного периода времени, может оказаться более сложным для реализации, чем предполагали депутаты, сообщает передача TV3 Ziņas.

На прошлой неделе поправки к закону, подготовленные под руководством депутата от "Объединенного списка" Андриса Кулбергса, были переданы на оценку комиссии Сейма, и все 100 депутатов проголосовали за то, чтобы в Латвии больше не было автомобилей с российскими и белорусскими номерами.

Согласно изменениям в законе, автомобили с российскими и белорусскими номерами будут конфисковываться, если они не будут перерегистрированы или вывезены в течение трех месяцев с 12 сентября, когда вступил в силу запрет на въезд в ЕС автомобилей с российскими номерами, поскольку они попали под санкции.

Председатель подкомитета по внутренней безопасности Эдвин Шноре предлагает действовать быстрее, установив более короткий срок - три месяца.

Однако, по мнению Министерства иностранных дел, представитель которого присутствовал на слушаниях дистанционно, Сейм должен учесть ряд исключений при принятии решения о регулировании, предусматривающем конфискацию автомобилей.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх