Передача: Отдельные исключения могут препятствовать конфискации зарегистрированных в РФ машин

На прошлой неделе поправки к закону, подготовленные под руководством депутата от "Объединенного списка" Андриса Кулбергса, были переданы на оценку комиссии Сейма, и все 100 депутатов проголосовали за то, чтобы в Латвии больше не было автомобилей с российскими и белорусскими номерами.

Согласно изменениям в законе, автомобили с российскими и белорусскими номерами будут конфисковываться, если они не будут перерегистрированы или вывезены в течение трех месяцев с 12 сентября, когда вступил в силу запрет на въезд в ЕС автомобилей с российскими номерами, поскольку они попали под санкции.

Председатель подкомитета по внутренней безопасности Эдвин Шноре предлагает действовать быстрее, установив более короткий срок - три месяца.

Однако, по мнению Министерства иностранных дел, представитель которого присутствовал на слушаниях дистанционно, Сейм должен учесть ряд исключений при принятии решения о регулировании, предусматривающем конфискацию автомобилей.

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