Представитель США: Египет предупредил Израиль за три дня до нападения ХАМАС

Египет предупредил Израиль о готовящемся нападении ХАМАС за три дня до его начала, заявил в среду председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майк Маккол, пишет AFP.
"Мы знаем, что Египет предупредил израильтян за три дня до события о том, что может произойти", - сказал Маккол журналистам после закрытого заседания, на котором законодатели были проинформированы о полученных разведданных.
Он добавил, что не хочет раскрывать секретные детали, но такое предупреждение было сделано, хотя и неизвестно, на каком уровне.
Макколл отметил, что нападение могло быть спланировано за год до его совершения.
Мы не знаем, как мы это пропустили, и мы не знаем, как Израиль это пропустил, - сказал конгрессмен.
Каир официально не комментировал утверждения о том, что он предупреждал Израиль о готовящемся нападении.
Однако в среду египетские СМИ, связанные со спецслужбами страны, со ссылкой на источники в органах безопасности опровергли появившиеся в израильской прессе сообщения о том, что такие предупреждения были сделаны.
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