Представитель США: Египет предупредил Израиль за три дня до нападения ХАМАС

"Мы знаем, что Египет предупредил израильтян за три дня до события о том, что может произойти", - сказал Маккол журналистам после закрытого заседания, на котором законодатели были проинформированы о полученных разведданных.

Он добавил, что не хочет раскрывать секретные детали, но такое предупреждение было сделано, хотя и неизвестно, на каком уровне.

Макколл отметил, что нападение могло быть спланировано за год до его совершения.

Мы не знаем, как мы это пропустили, и мы не знаем, как Израиль это пропустил, - сказал конгрессмен.

Каир официально не комментировал утверждения о том, что он предупреждал Израиль о готовящемся нападении.

Однако в среду египетские СМИ, связанные со спецслужбами страны, со ссылкой на источники в органах безопасности опровергли появившиеся в израильской прессе сообщения о том, что такие предупреждения были сделаны.