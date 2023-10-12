Зачем Путин едет в Бишкек и чего там ждут от его визита?

"Россия и Китай хотят создать новый мировой порядок"

Помимо России и Запада, не меньший интерес проявляет к Кыргызстану Китай. По словам эксперта по международным отношениям Эдила Осмонбетова, присутствие Китая в Центральной Азии заметно усилилось, особенно после саммита "Центральная Азия - Китай", который прошел в мае этого года. "Китай выстраивает отношения с Центральной Азией и Кыргызстаном не только вертикально, но и горизонтально", - отмечает эксперт.

По мнению Эдила Осмонбетова, "Россия и Китай хотят создать новый мировой порядок, многополюсный. И соответственно в этом плане Россия и Китай - стратегические союзники". Между тем эксперт замечает, что на саммите в мае Китай говорил о безопасности в регионе - терроризме, сепаратизме, экстремизме, хотя раньше традиционно безопасность Центральной Азии была функцией России.

О том, что влияние Китая в Кыргызстане растет, говорит и политолог, автор публикаций о современной политике в Кыргызстане и Центральной Азии Эмиль Джураев. Он считает, что это влияние со временем будет только усиливаться, но касательно того, как это будет соотноситься с влиянием России: по его словам, "это, наверное, то, что сейчас как раз разрешается, пока Россия и Китай выступают как партнеры и пока Москва крайне заинтересована, чтобы весь мир смотрел на Китай как союзника России". Политолог также отмечает, что по тем вопросам, где интересы Китая и России, сильно разнятся или противонаправлены, скорее всего, Китай станет более успешным, чем раньше. "Это касается сферы энергетики и железной дороги. Известно, что для России это являлось неприемлемым или, по крайней мере, негативным проектом", - говорит Джураев.