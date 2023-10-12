Радуга на вашей тарелке: красочное и полезное осеннее меню

"В Латвии много местных фруктов и овощей, которыми зачастую незаслуженно пренебрегают, но включив их в рацион, можно значительно улучшить здоровье и самочувствие. Не бойся экспериментировать, найди те продукты, которые действительно приятны на вкус, и тогда их будет легче включить в свой ежедневный рацион. Старайся съесть хотя бы один фрукт или овощ при каждом приеме пищи. В омлет на завтрак можно добавлять зелень, а в йогурт или кашу - фрукты. К основному блюду обеда и ужина всегда добавляйте овощи, а вот фрукты предпочтительнее на десерт или перекус между приемами пищи. Обогатите блюда зеленью и заготовьте на зиму фрукты и ягоды. Забота о здоровом рационе быстро улучшит ваше самочувствие и внешний вид, а сбалансированное питание – это долгосрочная инвестиция в здоровье", - указывает фармацевт Apotheka Лайла Залите.